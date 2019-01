¿Cómo afectará a la economía colombiana un menor crecimiento mundial?

Las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Agencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) frente a lo que será el crecimiento económico mundial indican que Colombia se moverá por aguas turbulentas durante el 2019.



Por un lado, el FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para la economía mundial este año, 0,2 puntos básicos por debajo de su estimación de octubre, una estimación a la que también se unió la ONU, que rebajó su previsión a 3% tanto para el 2019.



A estas previsiones se suman las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que mermó la dinámica del gigante asiático y arrojó como resultado su peor desempeño económico en 28 años, no obstante, ambas partes han avanzado para terminar el conflicto.



Si bien este es el marco por el que se tendrá que mover la economía nacional, el BNP Paribas, uno de los principales bancos de Francia, estimó que el PIB del país crecerá en 2019 un 3,5 por ciento.



“Se espera que la actividad económica crezca impulsada por la demanda interna que viene ganando tracción desde el segundo semestre de 2018”, dice la entidad, sin embargo, los riesgos están relacionados con el alto desempleo, las escaramuzas comerciales, la baja de la calificación soberana y los precios del petróleo.



El BNP Paribas calcula que la producción de petróleo aumente, pero resalta que Colombia tiene que reducir la incertidumbre legal para atraer más Inversión Extranjera Directa (IED). “La resistencia al fracking y a las exploraciones mineras es alta, sin embargo, el gobierno parece estar abierto a la idea y los tribunales han restringido la validez de las consultas públicas celebradas localmente”, precisa.



En línea con el banco, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que lo que pueda pasar este 2019 con la economía China y los otros principales socios comerciales de Colombia (Estados Unidos, la Unión Europea, Panamá, China y México) ya estaban incorporados en el análisis para este año del centro de investigaciones.



“Esperábamos una expansión de esos cinco socios comerciales de alrededor de 3,1% para este 2019 y ahora hemos bajado para el 2,8%. En nuestra última prospectiva económica ya teníamos unos escenarios de crecimiento más moderados y lo que acabó de hacer el Fondo Monetario Internacional no cambiaría por ahora nuestros estimativos de crecimiento, es decir, nosotros nos mantenemos con una meta del 3,3% para este año”, afirmó Mejía.



No obstante, el BNP Paribas, sostiene que la política fiscal mantiene algunos riesgos, como la posible modificación de la regla fiscal, lo que podría generar una baja de calificación del país. Del mismo modo, puntualizó en que el plan del Gobierno para reducir la evasión en un 13% en 2019 y en 50% en cuatro años a través de la modernización de la Dian podría tardar más de lo esperado, afectando la meta de recaudo.



Isidro Hernández, profesor e investigador de crecimiento y desarrollo económico de la Universidad de Externado, destaca que el impacto de la coyuntura económica global tendrá una incidencia de 25 puntos básicos del PIB.



“El crecimiento ya no sería el 3%, estaríamos, en el peor de los escenarios, en 2,75% de crecimiento anual. Pero el asunto más grave se presentaría si la reserva Federal de los Estados Unidos se le da por incrementar las tasas de interés como ya lo anunció en una de sus últimas reuniones, eso sí va a tener un impacto importante porque va implicar flujos capital hacia los Estados Unidos que pueden dejar de financiar la inversión colombiano y por tanto empezar a tener problemas de crecimiento de mediano plazo”, explicó.



Un escenario pesimista al que se suma el banco BBVA, que si bien destacó un crecimiento en el índice de producción industrial y lo calificó como "una señal positiva", señaló que los índices de crecimiento económico para el país fueron revisados a la baja para 2018 y 2019 debido a, entre otros factores, una "mayor volatilidad" en el mercado internacional.



Inicialmente, la entidad estimaba un crecimiento de 3,3% para este año y de 3,7% para 2020 y ahora la nueva proyección es de 3% y de 3,3%, respectivamente.