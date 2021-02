‘El país sí necesita las reformas tributaria, laboral y pensional’

El empleo, la reactivación económica y la competitividad son los tres temas que más preocupan a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en medio de la crisis generada por la covid-19 y de la expectativa sobre su futuro político de corto plazo, sobre el cual se abstiene de opinar. Asegura que sigue concentrada en acompañar al presidente, Iván Duque, en la tarea de salir de la difícil coyuntura que vive el país.



(Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, positiva para Covid- 19).

La vicepresidenta habló con por Portafolio sobre temas económicos.



¿Cómo ve la economía hoy en medio de la contracción del 2020?



Veo una reactivación económica segura e irreversible. Aquí lo importante es que todos hagamos la tarea, como la están haciendo los gremios, los empresarios y los mandatarios locales. Lo que sí vemos con mucha preocupación es que la reactivación se frenó en enero por tantos ires y venires en algunas alcaldías importantes del país.



Si bien es cierto que hay que cuidar la salud, también necesitamos mandatarios locales con mucha creatividad, que sean capaces de plantear horarios extendidos de 24 horas en algunas actividades o que peatonalicen calles para mantener la actividad de los restaurantes mientras logramos la vacunación.



Creo que en algunos casos hemos acudido al recurso más facilista que es el de los cierres y toques de queda, cuando estamos necesitando meterle a fondo el acelerador a la reactivación. Yo les rindo un tributo a los empresarios, quienes a pesar de un año tan difícil, siguen buscando la forma de recuperar su actividad y los empleos perdidos.



¿Qué es lo que más le preocupa en materia económica y social?



Yo creo que hay que trabajar duro en la recuperación de la demanda. Esto es clave para mejorar el ritmo de producción y de oferta en el sector productivo. Por eso, el presidente y yo seguimos trabajando en el ‘Compromiso por Colombia’. La idea es avanzar en esos 500 proyectos de infraestructura, vivienda, acueducto, energías renovables y el desarrollo del campo, entre otros. Sabemos que algunos de ellos tienen dificultades por aspectos como las consultas con las comunidades, pero si eliminamos esos cuellos de botella, eso nos despeja la continuidad de la reactivación económica con el sector formal.



(Gobierno se compromete a igualar los salarios de las futbolistas).



Si adicionalmente reactivamos el sector informal, lograremos una economía incluyente que cierre las brechas sociales.



¿Qué se está haciendo para frenar el desempleo de las mujeres?



El trabajo es una prioridad para mujeres y hombres, y necesitamos crear empleo para que no haya reducción de los ingresos en las familias.



Para reducir la diferencia de seis puntos porcentuales en el desempleo femenino hemos hecho varias cosas. Hay una directiva presidencial que instruye a los ministerios para que las entidades que dependen de ellos se comprometan en la contratación formal de mujeres. Logramos que Colombia Compra Eficiente le dé un puntaje adicional a las propuestas de las empresas de propiedad de mujeres o mayoritariamente dirigidas por ellas.



También estamos trabajando en una mayor participación de la mujer rural en el mercado laboral, y avanzamos en facilitar su acceso a activos como tierra y financiación de proyectos asociativos y de agroindustria.



Por eso lanzamos la Iniciativa Nacional para el Emprendimiento Económico y Seguridad de las Mujeres Rurales (Ines). La meta es vincular a 500.000 mujeres. En áreas urbanas también avanzamos en un plan que busca vincular a otras 500.000 mujeres a programas de apoyo para el desarrollo de actividades, como servicios, tecnología, manufacturas y confecciones.



¿Qué resultados se ven en estos programas?



Infortunadamente, esto se demora un tiempo en arrancar, pero ya desarrollamos los instrumentos legales de política pública. Tenemos acuerdos con los gremios del sector rural y hay cifras sobre mujeres vinculadas a los programas. Avanzamos en una estrategia para buscar que las mujeres ingresen a sectores como el de la vivienda. Por ejemplo, en albañilería ellas pueden hacer trabajos menos pesados, pero que requieren cuidado, estética y precisión. En esto estamos trabajando con Camacol.



¿Cree que el país necesita las reformas tributaria, laboral y pensional?



Yo creo que necesitamos hacer las reformas pendientes. Debemos garantizar el ingreso tributario del Estado con distribución equitativa. La pandemia deja al país muy endeudado y la idea es lograr que la base de tributación se vaya ampliando.



Debemos pensar en la eliminación de exenciones y ver cómo logramos que haya más gente contribuyendo, sin caer en el populismo tributario de pensar que solo grabando a las compañías encontramos la solución. Con eso lo que hacemos es que los empresarios se vayan a invertir al exterior. Las tasas de tributación empresarial deben ser competitivas.



También estoy de acuerdo con la reforma pensional. Hay que acabar subsidios, eliminar pensiones altas y lograr que más gente ingrese al régimen individual contributivo.



En lo laboral, estamos esperando el informe de la misión, pero creo que se necesita. Todos debemos estar preocupados y ocupados viendo cómo generamos más empleo. Debemos empezar a trabajar en una legislación laboral que abra más el empleo en el campo.



¿’Fracking’ sí o no?



Hay que esperar los resultados de los estudios piloto. Mientras tanto, me siento muy satisfecha con lo que se está avanzando en energías renovables no convencionales. Los logros han sido extraordinarios.



¿Por qué no despegan las exportaciones?



Estamos revisando con el Ministro de Comercio qué es lo que pasa con el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Europa. La idea es que nos concentremos en la utilización correcta de los TLC. Todo eso lo estamos analizando en la Misión de Internacionalización que entregará sus recomendaciones en marzo próximo.



¿La pandemia frenó los pactos de crecimiento?



No, al contrario, los hemos venido ampliando. Tenemos cerca de 540 acciones ya ejecutadas y hay más de 200 en marcha. Colombia debe ubicarse entre los primeros 40 países productores y exportadores del mundo, al año 2030.



¿Será candidata a la presidencia en las elecciones del 2022?



En este momento estoy concentrada en acompañar al presidente Iván Duque en la reactivación económica, con los 22 pactos por el crecimiento y la coordinación de las comisiones de competitividad. Seguimos trabajando en generar empleo, empleo y empleo.



Édmer Tovar Martínez

Editor de Portafolio