Colombia se queda sin margen para bajar las tasas de interés

Colombia no tiene margen para unirse a los bancos centrales del mundo que están bajando las tasas de interés para impulsar el crecimiento, según Ana Fernanda Maiguashca, miembro de la junta del banco central.



“Hay una brecha negativa del producto, que se está cerrando a una velocidad menor a la que se estaba esperando a comienzo de año, con un panorama de inflación que, aunque no es alarmante, no da mucho espacio para que pudiéramos darle un mayor estímulo a la economía”, dijo Maiguashca.



Los bancos centrales de EE.UU., Brasil, México e Indonesia han reducido recientemente los costos de endeudamiento en medio de la preocupación por las disputas comerciales, la volatilidad del mercado de valores y la desaceleración del crecimiento global.



Maiguashca asegura que en Colombia el nivel actual de la tasa de referencia está ayudando a impulsar la demanda, y que los miembros de la junta directiva no creen que la economía necesite un mayor impulso.



La inflación anual se aceleró a 3,79% en julio, el nivel más alto en dos años, en medio de la caída de 13% del peso en el último año y los choques de la oferta de alimentos.



El crecimiento del producto interno bruto se aceleró a 3% en el segundo trimestre, ligeramente mejor de lo previsto por los analistas encuestados por Bloomberg.



La inflación debería comenzar a converger hacia la meta de 3% del banco central el próximo año, a medida que disminuyan las conmociones en los precios de los alimentos, asegura Maiguashca.



El aumento de las expectativas de inflación no es algo de qué preocuparse, dice.



Los precios al consumidor subirán 3,36% en los próximos 12 meses, y la inflación se mantendrá por encima del objetivo en los próximos 2 años, según la encuesta más reciente a analistas del banco central.



Los analistas también pronostican que el Banco de la Republica aumentará las tasas de interés en el primer trimestre de 2020.



La tasa de interés de referencia de Colombia se encuentra actualmente en 4,25%, en comparación con 7,75% a fines de 2016, con la última reducción en abril de 2018.



