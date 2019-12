'Ha sido un año difícil en turismo por el aumento del dólar': Anato

El sector turismo espera cerrar este 2019 con un crecimiento cercano al 3%, según cálculos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Sobre el balance del año y los principales temas que afectaron el desempeño del sector, Portafolio.co habló con Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva del gremio.



(Colombia, primera en lista de destinos sugeridos para 2020)

"Muy a pesar del dólar, los colombianos salieron del país", dijo, entre otras cosas, Cortés.



¿Cuál es el balance que se hace del turismo este 2019?



El sector turismo va a cerrar con cifras positivas y pensamos que pudimos haber cerrado con mejores cifras, pero ha sido un año difícil por el aumento del dólar, que ha tenido una subida importante este año. Eso nos ha afectado enormemente.



¿Los ha afectado la coyuntura del paro nacional?

Efectivamente nos ha afectado y vamos a verlo reflejado en las cifras de cierre de año. Hemos tenido muchas cancelaciones de eventos, pero el balance general al final del año será positivo.



Si los colombianos no hubieran comprado paquetes turísticos con tiempo la caída hubiera sido mucho mayor, pues con lo que está pasando en temas sociales, con el dólar, la incertidumbre que se está generando, muy seguramente no hubieran tomado la decisión de viajar por Colombia o al extranjero.



¿Cómo cerrarán el año?

Vamos a cerrar con aproximadamente 42 millones de pasajeros movilizados. Tenemos a octubre 3,5 millones de pasajeros extranjeros, con un crecimiento de 2,7 por ciento. Ahí toca aclarar que no estamos creciendo como el año pasado porque antes teníamos incluido a Venezuela, que como sabemos no todos los que venían era de turismo.



El turismo es un sector resiliente, que siempre está pensado en crecer y superar las dificultades. Muy a pesar de todo, tenemos unas cifras positivas y creemos que el próximo año va a ser muy bueno.



¿Y en materia de colombianos no residentes?

No vamos a tener buenas cifras en visitantes colombianos no residentes, en ese aspecto caemos 1%. Los cruceros que tiene una caída de 7,2 por ciento, aunque el porcentaje es grande, el número de turistas no lo es, porque a octubre movieron unas 250.000 personas.



¿Están viajando más los colombianos al exterior?

Muy a pesar del dólar, los colombianos siguen saliendo al exterior. Salieron 3,7 millones de colombianos de enero a octubre, con un crecimiento de 3,8, que no es ese crecimiento que veníamos teniendo en 2018, que era básicamente un 8%, pero seguimos con cifras positivas.



¿Cuál es el plan para el próximo año?

Tenemos toda la intensión de seguir trabajando con el Gobierno y las agencias de viajes de seguir trabajando en la promoción internacional del país. Nosotros como gremio del sector turístico queremos seguir apostando por ciertos nichos del mercado, a ciertas regiones del país, a ciertas ferias internacionales porque somos conscientes de que no podemos apuntarle a todo y tenemos que consolidar y reforzar lo que tenemos. Y, por supuesto, hacer crecer los destinos del país que están haciendo sus pinos y les está yendo muy bien en el ámbito internacional.



¿En dónde se están enfocando?

Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en fortalecer el Meta, La Macarena, Los Llanos Orientales y el Eje Cafetero, mucho más de lo que está, porque es un producto que se vende muy bien en el exterior.



También está La Guajira, que es un destino que podemos llamar y podemos unir con el caribe colombiano. Desde Santa Marta se puede ir a la Guajira, entonces incentivamos los corredores turísticos y que para nosotros es una puerta muy importante y debemos seguir apostando los corredores regionales.



¿Ha cambiado los países que más visitan Colombia?



No ha habido muchos cambios, seguimos con los mismos países fuertes. Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, España y Francia. Son los países que más nos venden y nos traen turistas extranjeros.





Portafolio.co