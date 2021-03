¿Colombia va en camino para crear su propia ‘tasa Google’?

Justo cuando las negociaciones para la creación de un impuesto a las grandes tecnológicas de carácter internacional parecen volver a su cauce y registraron recientemente un nuevo impulso, en Colombia proliferan las propuestas que ponen sobre la mesa las posibles recetas para impulsar este tipo de tributos.



Cabe recordar que la discusión para crear una ‘tasa Google’ se estaba desarrollando en la Ocde entre 137 países, pero el rechazo de Donald Trump y la llegada de la pandemia frenaron el proceso, y se espera que a mediados de este año se presente el primer borrador.



Este proyecto se basa en dos pilares principales, que son que las tecnológicas paguen en los países en los que operan y no en terceros, y crear un mínimo impositivo (se hablaba incluso de un 12%). Según las proyecciones de la Ocde espera una redistribución de al menos US$100.000 millones por cada año.



No obstante, este plan, que no vio la luz en 2020, podría estar más cerca de hacerlo, pues la nueva administración de Joe Biden se mostró abierta a la negociación. De hecho, eliminó la medida de Trump de ‘Safe Harbour’, que permitía que estas empresas eligieran entre la nueva tasa o escogieran el país en el que pagarían los impuestos, medida que fue ampliamente aplaudida por varios países como los de la Unión Europea.



Sin embargo, independientemente de que la Ocde logre o no este año lanzar su impuesto mundial, en Colombia también proliferan los llamados a avanzar hacia esa dirección, como han hecho otros países como Francia y España.



El primero de estos países creó ya en 2019 un tributo para que las tecnológicas paguen el 3% de sus ingresos en esa nación, para firmas con negocios mundiales de casi US$900.000 millones. Y el segundo también impuso un gravamen de 3% para algunas de las actividades.



Precisamente, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, apunta que “en una propuesta conjunta que publicamos de la Red de Trabajo Fiscal incluimos recientemente ese punto, y defendemos que Colombia sí debería crear un impuesto para las plataformas tecnológicas, siguiendo la misma línea de esa preocupación internacional”.



El trabajo de la Red, en la que también están otras universidades como los Andes, Rosario, Externado, Nacional, Dejusticia y otras entidades, plantea “buscar alternativas para determinar la reasignación de derechos fiscales a través de normas de nexo y atribución de beneficios” y “cuestiones de BEPS para el diseño de normas que garanticen que las multinacionales sean sujetos de tributación mínima”.



En el documento defienden que este sector no sufrió por la pandemia, por lo que se debe “gravar rentas generadas en Colombia bajo el concepto de beneficiario del servicio digital” en el país, aunque este lo haga desde el exterior.



Eso sí, Reyes, deja claro que “hay que ser realistas con respecto al recaudo que se esperaría, pues habría que calcularlo, pero esta sería tan solo una entre muchas medidas que se necesitarían para fortalecer los ingresos tributarios”.



A la iniciativa de esta Red se le suma la que hizo recientemente Fedesarrollo. De acuerdo con este centro de estudios, en el paquete de reformas estructurales que necesita el país para recuperarse de su peor crisis, también es importante estudiar la posibilidad de implementar un impuesto a las plataformas y empresas digitales.



Según presentó en su momento Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, los detalles de esta propuesta todavía se están afinando y próximamente dará a conocer las salidas que podría tener el país en esa materia.



Sergio Clavijo, exdirector de Anif, planteó recientemente que en línea con las propuestas que se están pensando para la reforma tributaria, “a nivel global viene calando el impuesto corporativo del 3% en transacciones digitales, y ya se cobra exitosamente el IVA-ICA, enfrentándose el problema de paraísos fiscales”.



En el Congreso, en medio de las nuevas necesidades legislativas por cuenta de la crisis, se estaban tramitando varios proyectos de ley para regular plataformas digitales y, aunque se enfocaban en las condiciones laborales de los trabajadores de esas ‘apps’, dio también paso a la discusión sobre lo que debería suceder en términos tributarios.



El estado actual



Además de esas iniciativas, en el plan fiscal y económico de la Alcaldía de Bogotá para la recuperación de la ciudad, ya se plantearon unos tributos adicionales para aquellas empresas que habían tenido un mejor desempeño durante el 2020, entre esas algunas empresas de tecnología.



Según explicó la administración distrital en su momento, es parte de la estrategia para mitigar la reducción de recaudo por cuenta de la crisis. Por eso, en su plan de reactivación propusieron el aumento del ICA de 11,11% hasta 2024 para el sector de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, así como un aumento progresivo de ese impuesto a las plataformas digitales a una tarifa de 13,8 por mil.



Golpe para el consumidor

Aunque estos proyectos buscan que los países reciban rentas de las grandes tecnológicas, lo que iría en concepto de ingresos tributarios, lo cierto es que en los casos globales que ya se están ejecutando, el consumidor es el más perjudicado, tanto usuarios como empresas que utilizan estos servicios.



Por ejemplo, Google ya afirmó que trasladará a los anunciantes un alza de 2% en sus tarifas en Francia y España, países que ya han implementado esa tasa. Amazon también subió un 3% el costo para los vendedores en la plataforma, y Apple hizo lo mismo para los desarrolla- dores que aloja en su ‘app’ su software.