¿Colombia vacunará a quienes ya les dio Covid-19?

Luego que se viniera analizando la posibilidad de incluir a la población que ya tuvo covid-19 en el Plan Nacional de Vacunación, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez se refirió al respecto, indicando que luego de revisar la evidencia científica, se plantean decisiones.



(Retraso en vacunas amenaza a las economías más afectadas por la Covid).

"Ha habido muchas investigaciones sobre el tiempo de la inmunidad natural una vez superado el covid-19. Algunos indican que a 8 meses se mantiene la inmunidad, pero hay otros que sugieren que hay un decaimiento en la inmunidad", explicó el ministro, añadiendo que bajo esta evidencia se plantea vacunar después de los 90 días de la enfermedad.



Esta decisión se toma bajo recomendación del comité científico asesor y teniendo en cuenta la literatura científica. "Quienes han sido asintomáticos se plantea tener en cuenta desde la fecha del inicio de síntomas y en quienes no, desde la fecha de toma de la prueba", explicó.



En otros apartes, el ministro recordó que hay un problema de suministro de vacunas no sólo para los países de medianos y bajos ingresos, principalmente por la cantidad de compras de biológicos que han hechos las naciones desarrolladas.



"No tiene ninguna proporcionalidad que un país rico compre hasta seis veces la cantidad de vacunas que necesita para su población. Eso se ha traducido en que algunos países tengan mucha efectividad en la vacunación, pero le generan al resto del mundo un problema", indicó Ruiz, solicitando solidaridad y equidad entre las naciones.



Al respecto añadió el ministro que si al final la población del mundo no termina inmunizada, los mismos países que ha acaparado las vacunas van a terminar siendo afectados por la vía del ingreso legal o ilegal de personas, lo que complejizaría aún mas la situación del covid-19 a nivel mundial.



El ministro precisó que Colombia no se puede dar el lujo de comprar vacunas hasta por tres veces su población. "Por ello se hicieron compras de portafolio buscando proveedores, oportunidad y racionalidad en el precio. Nuestro país no tiene el músculo económico para tomar decisiones aventuradas y encuentro que nuestra estrategia está dando resultados", sostuvo.



VACUNACIÓN AVANZA



El ministro destacó que Colombia sigue avanzando en la vacunación de la primera línea, en donde no sólo están médicos intensivistas y enfermeras, también otros especialistas e incluso profesionales como odontólogos, terapeutas, entre otros que pueden estar expuestos al covid-19.



"Entonces hay que entender que incluso cirujanos plásticos pueden eventualmente estar en la primera línea", recordó el ministro, añadiendo que la responsabilidad de los que están incluidos en la primera etapa -correspondientes al grupo de trabajadores de la salud-, es de los gerentes de las IPS.



Sólo cada gerente conoce quiénes, de su institución, son los que están trabajando específicamente en covid-19 "y esa información nos la reportan al Ministerio. En el momento que se hace la aplicación de la vacuna, el gerente debe verificar que quienes se está vacunando, son aquellos que reportó", dijo el alto funcionario.



En cualquier caso, la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud están atentas a cualquier situación particular que se pueda presentar en el Plan Nacional de Vacunación.



A su cierre, el ministro recordó su apoyo con el distrito de Bogotá, recordando que desde el inicio de la pandemia a la ciudad se le ha apoyado con ampliación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), inclusive más allá de las que se tenían proyectadas.



Ahora en el proceso de vacunación, es de precisar que se requiere tener una programación de los diferentes territorios sobre las poblaciones priorizadas. "En el caso de las 50 mil dosis que están por llegar de Pfizer, la asignación fue hecha desde el pasado viernes porque ya se tenía la información", puntualizó el ministro, recordando que se tienen que entregar vacunas a todos los territorios en aras de la salud pública y la equidad.