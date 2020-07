¿Colombia y Bogotá deben volver a cuarentena estricta?

El país registró 8.037 casos nuevos y 215 fallecidos ayer para un total de 6.029. Estas cifras y el avance de la enfermedad en Colombia, junto con las opiniones de los expertos, abren la posibilidad y el debate de si se debe o no volver al aislamiento total.



El presidente de la República, Iván Duque, ha sido enfático al señalar que las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno para contrarrestar el coronavirus obedecen a estudios científicos. Es decir, al criterio y guía de los epidemiólogos e infectólogos.



Asimismo, Duque insistió en que no puede haber un dilema entre la actividad productiva y la salud.



“Pensar en que la única alternativa sea solamente el confinarse claramente no es para Bogotá, es para el mundo, esa no es la solución”, dijo Duque ante la propuesta que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quiere llevarle el próximo martes -tras reunirse con las asociaciones médicas del país-. Estas, desde el lunes de esta semana, han pedido volver al aislamiento obligatorio estricto en el país o en la ciudad.



En el caso de Bogotá, Duque dijo que el grupo asesor -en el que están infectólogos, epidemiólogos, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud-, ha trabajado con las autoridades de la capital para poder focalizar, sectorizar y entender dónde están los principales núcleos de contagio, de manera que se pueda tener una intervención lo más precisa posible para que por esa vía se permita la reactivación gradual de la actividad productiva.



El mandatario ha dicho que esas solicitudes hay que entenderlas y analizarlas. Estas tendrán que ser contestadas por el equipo de expertos asesores.



Por su parte la alcaldesa señaló que la evaluación del impacto de las medidas que se han adoptado de común acuerdo para pasar el pico de la pandemia en Bogotá se conocerán el mismo martes.



“Tras cuatro días de implementación de las medidas acordadas, es muy prematuro hacer un balance de las mismas, teniendo en cuenta los tiempos estimados por la Organización Mundial de la Salud para que se presenten síntomas respiratorios agudos”, afirmó María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia.



Correa añadió que de las decisiones implementadas se debe analizar que la pandemia evoluciona muy diferente por localidades, así que “la cuarentena estricta debe darse en las zonas más afectadas”.