Expertos no creen que ya se haya vencido a la inflación

Durante los últimos tres meses la inflación ha venido cediendo. La variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 12,13% en junio, y se espera que en lo que resta del año siga descendiendo.



Esto llevó al Presidente de la República, Gustavo Petro, a afirmar el jueves pasado, durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República que “hemos vencido a la inflación”.



Aunque el primer mandatario reconoció que el origen de la inflación de los últimos dos años se dio en la crisis postcovid y por las circunstancias mundiales, también aseguró que “la política de este Gobierno ha permitido detener el proceso, e incluso durante tres meses seguidos el precio de los alimentos ha caído”.



Para los expertos, si bien las medidas que se pueden impulsar desde el Gobierno central ayudan, esta no es la explicación detrás de las menores alzas en precios.



“Estamos en una senda de la inflación a la baja, pero aún nos faltan muchos rounds para decir que ganamos”, aseguró Andrés Langebaek, director ejecutivo de estudios económicos de Grupo Bolívar-Davivienda.



De acuerdo con el economista, la herramienta de más eficacia para controlar un exceso inflacionario es la tasa de interés, y reconoció que “en el caso del sector agropecuario en Colombia sí hubo algunos elementos que pueden haber ayudado, pero no necesariamente son los más importantes para explicar el proceso de desinflación que estamos viendo”.



Además, cuestionó que en Colombia “tenemos unos mecanismos de indexación muy sofisticados con temas como arriendos, matrículas y servicios públicos, lo que genera presiones inflacionarias”.

​

Por otro lado, Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, también cree que falta un buen trecho para tener controlada la inflación, a pesar de los esfuerzos.



“Decir que se ha conquistado o derrotado la inflación puede ser prematuro, no porque crea que la inflación va a volver a subir, sino porque eso implica una tendencia clara, no de lo que está cayendo hoy en día y está ayudando, que son los alimentos, sino ver qué factores distintos a alimentos o regulados comiencen a caer, lo que llamamos los economistas las inflaciones básicas”, aseguró.



Jalil destacó además que una de las razones detrás de la reducción de la inflación está “el efecto base tan fuerte por los incrementos que vimos el año pasado”.



Y destacó que en el caso de un mercado como el de los alimentos, cuando los precios están altos, se dan las condiciones para que en un tiempo prudente los precios comiencen a caer vía mayor producción.



Finalmente, Gustavo Acero, economista senior del Banco de Bogotá, mencionó al igual que Jalil que la corrección en la inflación se debe principalmente al componente de alimentos.



“Las variaciones mensuales negativas que ha tenido han permitido que la inflación tocara techo y comenzará a desacelerar. Sin embargo, las noticias positivas no se extienden a las clasificaciones básicas, por lo que aún vemos categorías como los regulados presionados al alza”, aseguró el economista.

Dólar ayuda a los precios

Otro factor que está ayudando a bajar la inflación es la apreciación del peso frente al dólar.



Jalil, por ejemplo, destacó que parte de los productos alimenticios se benefician y Langebaek reconoció que la apreciación de la moneda está ayudando mucho, a través del costo de los insumos importados. Acero, por otro lado, destacó que, en caso de que los niveles actuales se consoliden por más tiempo, se podrían generar noticias buenas en la inflación de los bienes transables.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio