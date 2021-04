Colombia ya no es grado de inversión... al menos para ‘traders’

Los bonos de Colombia en dólares se cotizan como si ya no tuvieran grado de inversión, a medida que inversionistas apuestan que el Gobierno no logrará aumentar los impuestos lo suficiente como para que la deuda del país no caiga hacia un terreno de especulación.



(Lea: Gobierno cede y revisaría IVA a servicios públicos y gasolina)



Los bonos internacionales del país tienen el peor desempeño en América Latina desde que el Gobierno presentó una reforma tributaria hace dos semanas, la cual recibió una oposición generalizada.



(Lea: Gremios fijan posición sobre la reforma tributaria)

Los costos de endeudamiento de Colombia están más o menos en línea con los de países con calificación de grado especulativo como Brasil, Guatemala, Uzbekistan y Azerbaiyan, lo que refleja pesimismo de que el país logre corregir su déficit.



El Gobierno colombiano tenía contemplado recaudar hasta 2,2% del producto interno bruto en promedio por año durante la próxima década a través de aumentos de cargas tributarias y restricciones al gasto.



Pero la fuerte oposición al proyecto de ley en el Congreso y por parte de manifestantes obligó al Gobierno a recortar muchas de las medidas clave destinadas a incrementar los ingresos.



Ahora que los inversionistas están descontando una alta probabilidad de una rebaja de calificación, el diferencial promedio de los bonos soberanos del país se ha ampliado en 20 puntos básicos este mes, a 2,31 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según datos compilados por JPMorgan.



La prima de riesgo promedio para países con grado de inversión es de 1,47 puntos porcentuales.



"Los participantes del mercado estarán observando de cerca para evaluar cuanta dilución genera la propuesta de la Administración", escribieron Alejo Czerwonko y Brennan Azevedo, economistas de UBS Global Wealth Management, en una nota esta semana.



"Se considera que ahorros inferiores al 1% del PIB aumentan significativamente las posibilidades de que las agencias de calificación tomen medidas".



La reforma tributaria no se ha enfrentado a su primer debate en el Congreso, pero ya está en la cuerda floja pues casi todos los partidos políticos se oponen, incluido el Centro Democrático del mismo presidente Iván Duque.



Los detractores se oponen al aumento de los impuestos a la clase media, y los partidos no están dispuestos a respaldar medidas dolorosas e impopulares antes de las elecciones presidenciales y del Congreso el próximo año.



Miles de personas salieron a las calles el miércoles a protestar contra la reforma y algunas manifestaciones continuaron el jueves, incluso cuando el país es victima de un numero record de muertes por coronavirus.



Muchos países latinoamericanos también están lidiando con déficits que se dispararon durante la pandemia, pero a diferencia de Brasil, México, Chile y Perú, el déficit de

Colombia se ampliará en lugar de reducirse este año, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional.



DÉFICIT RECORD



La economía sufrió su mayor contracción en la historia el año pasado, y el Gobierno estima que el déficit fiscal de Colombia se ampliará a más de 9% del PIB este año, desde 2,5% en 2019, antes de la pandemia.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está en conversaciones con los legisladores para salvar el proyecto de ley, pero muchos están exigiendo que la iniciativa se retire por completo.



Actualmente, Fitch Ratings y S&P Global Ratings califican a Colombia un nivel por encima del de grado especulativo. Ambas agencias han dicho que el proyecto de ley es clave para que el país garantice la sostenibilidad fiscal, y S&P ha advertido que podría tomar medidas sobre la perspectiva negativa en los próximos 12 meses si no se revierte el deterioro de las finanzas publicas.





Bloomberg