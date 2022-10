Pérdida en la recta final: economía terminará el año con decrecimiento

La economía colombiana se acerca a su recta final, y para el último trimestre del año son varios los retos que tendrá que sortear para hacer un aterrizaje suave hacia 2023. El resto del año se espera una desaceleración marcada: una alta inflación acompañada también de altas tasas de interés, el trámite de la tributaria, la discusión del salario mínimo y un entorno global retante.



(Lea: Banrep vs. inflación: qué está haciendo el Emisor para bajar precios).

En materia de crecimiento, si bien aún está pendiente el dato del PIB del tercer o trimestre, el mercado espera una actividad económica mucho más tímida. Y aunque las últimas cifras de las que se tiene registro son las de julio, indicadores sectoriales como industria y comercio ya muestran crecimientos con menores tasas.



“Hasta el segundo trimestre las tendencias fueron muy positivas, pero ya comienzan a haber distintas señales de desaceleración de la economía, y además, el contexto internacional es muy adverso tanto en materia de inflación como de actividad productiva”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



En materia de inflación, el país también enfrenta un panorama complejo, pues en agosto cerró en 10,84%, y se espera que alcance el 11% para septiembre, lo que también viene acompañado de un incremento en las tasa de interés del Banco de la República, que ya se ubica en 10%. Sumado a ello, la tasa de usura ha seguido subiendo, para octubre está en 36,92%, y esto puede impactar los créditos y el consumo.



(Además: Subieron tasas: ¿hay que dejar de usar tarjetas y no pedir créditos?).



Además, el trimestre arrancó con un dólar alto, luego de una agitada jornada el viernes, la divisa cerró a $4.590,54; y con un petróleo cotizándose a US$87,96 en la referencia Brent. Y octubre también marca el inicio del aumento en los precios de la gasolina anunciados por el Gobierno para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Retos en el panorama

Para los expertos, el último tramo del año vendrá acompañado de varios desafíos, como señala Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. “La manera en la cual los precios pueden seguir fluctuando en torno al 11% y 12%, implicaría un cierre de año muy inquietante, teniendo en cuenta la indexación, que puede seguir afectando el IPC para 2023”, dijo.



El economista se refirió también a la situación en relación con el entorno global, con señales de desaceleración más claras en las mayores economías. “Eso tiene un impacto en diferentes canales financieros y reales, y el desempeño de los mercados de capitales ha sido muy negativo en las últimas semanas”, y destacó también que esto será un reto por las necesidades de financiamiento por el déficit fiscal y de cuenta corriente.



Juan David Ballen, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, se refirió también a que hay mucha incertidumbre alrededor de la tributaria, y dijo que “hasta que no se tenga como tal el último borrador y la aprobación, eso en cierta medida podría estar influyendo en que la inversión se pueda ver afectada en este último trimestre”.



(Lea: Una recesión profunda no es necesaria para frenar inflación: experta).



Por la inflación y las tasas altas, dijo que también se vería un impacto en el consumo y la demanda de los hogares, y también por el dólar, que no solo impacta directamente el consumo, sino también la inversión. Otro tema, aunque aseguró que no afecta tanto el cierre de año, sino más hacia 2023, pero que puede generar incertidumbre, es la discusión del salario mínimo.



A su vez, Munir Jalil, economista principal de BTG Pactual para la región andina, aseguró que desde el tercer trimestre debería comenzar el aterrizaje, y que “el cuarto trimestre es como una continuación a crecimientos más bajitos”.



Jalil dijo también que espera que los crecimientos de crédito empiecen a caer, marcados por la tasa del BanRep, y que el cuarto trimestre esté marcado por una continuación del ciclo alcista del Emisor.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE