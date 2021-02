La reapertura amortiguó la caída del PIB de 2020 a 6,8%

Archivo particular

Aunque la economía colombiana tuvo su peor contracción desde que se tienen registros recientes al presentar una caída de 6,8%, la reapertura de actividades y el levantamiento del aislamiento amortiguaron el desplome en el cuarto trimestre e incidieron en el dato final del año.



(PIB de Colombia en 2020 registró histórica contracción de -6,8%).

Eso reveló el Dane, que explicó que en el cuarto trimestre la contracción del PIB fue de 3,6%, lo que significó una mejora frente al dato de -8,5% en los tres meses previos, cuando todavía había restricciones de movilidad.



Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, “eso confirma que la peor reducción de la economía se dio en el segundo trimestre”, y agregó que eso se explica por las cuarentenas estrictas y las medidas que tuvieron que tomar los gobiernos locales y Nacional para contener los contagios.



(PIB cerraría con caída histórica de alrededor de 7%).



Precisamente, en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de diciembre se ve que hubo una recuperación importante de las actividades, pues la variación fue de -2,47%, frente a un desplome de -21,7% de abril, por ejemplo.



En ese último mes del año, ya había cinco actividades en verde, en contraste con meses como abril o mayo, cuando ninguno de los sectores presentaba un desempeño superior o igual al promedio histórico del ISE. En diciembre, las que tuvieron buen comportamiento fueron la agricultura, las industrias manufactureras, el sector financiero y de seguros, las inmobiliarias y la administración pública.



Eso sí, durante el 2020 las actividades que explicaron buena parte de la contracción (5,8 puntos porcentuales) fueron la explotación de minas y canteras, la construcción y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comidas.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, es preocupante “la estrepitosa caída del comercio, restaurantes, hoteles y transporte, que registró el Dane en -15,1%, muy superior a lo proyectado, puesto que en el cuarto trimestre no se esperaba un retroceso tan grande como el que se señaló, en -6,6%. Esto confirma que este sector fue uno de los que más sufrió las drásticas y exageradas medidas de restricción que adoptaron alcaldes y gobernadores durante todo el año”, manifestó el dirigente.



Por su parte, en cuanto al comportamiento del sector de edificación, Sandra Forero, presidenta de Camacol, explicó que los efectos de los confinamientos tuvieron un impacto en esas actividades en la primera mitad del año, pero que “en el segundo semestre, unido a aumentar las iniciaciones para el 2021, nos va a permitir generar 150.000 empleos y tener un crecimiento del valor agregado de al menos 9% para este año”.



En contraste con esas actividades en rojo, en las cifras reveladas ayer se destaca que las actividades inmobiliarias, la administración pública y la agricultura fueron las que lograron variaciones positivas durante el año.



LO QUE SE VIENE



Pese a que diciembre dio buenas señales de recuperación, el 2021 tuvo un arranque lento por las medidas que tomaron las administraciones locales y la nacional. Ante esto, los expertos señalan que la expansión para el cierre de este año de la economía podría estar alrededor del 4,8% o 5%.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, señaló en ese sentido que “la recuperación económica se debilitó un poco, pero a finales de enero las autoridades decidieron aumentar la movilidad y, definitivamente, los casos activos de coronavirus están permitiendo la reactivación total de la economía. Eso nos permite pensar que este año la economía puede crecer un 5% debido a un efecto rebote del año pasado, pero también producto de una recuperación gradual de la actividad”.



En ese sentido, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, dice que “el PIB de 2020 es el peor desde que se tienen registros, pero de cara al 2021 esperamos un crecimiento de al menos 4,8%. Esperamos transitar a la recuperación, pese a que prevemos un enero débil por las restricciones”.



Finalmente, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señala que “la reactivación, acompañada del proceso de vacunación, ponen al Colombia frente a un panorama más positivo y en el que se debe continuar apoyando a las micro, medianas y grandes empresas como dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo, y aunque no será fácil, sí es posible si todos remamos en la misma dirección”.



DESEMPEÑO INTERMEDIO



Tras conocer el PIB de Colombia, es inevitable hacer la comparación con el resto de economías tras un año tan complicado como 2020, un ejercicio que arroja que el país registró un desempeño intermedio.



Más allá de China, que cerró el año con un alza de 2,3% y fue la única potencia en verde, varias de las grandes economías tuvieron menores cifras, como es el caso de Estados Unidos (-3,5%), Alemania (-5%), Japón (-4,8%), Corea del Sur (-1%) o la Unión Europea, que terminó con una baja de 6,4%. La eurozona perdió 6,8%, lo mismo que Colombia.



No obstante, también hubo mayores desplomes como el de Reino Unido (-9,9%), España (-11%), México (-8,5%) o Perú (-11,12%).

