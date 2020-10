Economía colombiana registró preocupante retroceso en agosto

El desempeño de la economía en agosto mostró un frenazo en el ritmo de leve recuperación que se estaba viendo en los meses previos, y las cuarentenas, especialmente en Bogotá, tuvieron que ver con esa mala evolución.



Ante esto, los expertos apuntan a que habrá mejores resultados para septiembre, pero insisten en tomar medidas que impulsen el empleo y reconstruyan el tejido productivo.



Según anunció ayer el Dane, el Índice del Seguimiento de la Economía (ISE) señala que esta cayó 10,6% en agosto, frente a un -9,6% que se registró en julio, lo que significa un retroceso de las mejoras que se estaban presentando.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, ese comportamiento se explica, sobre todo, por una caída de 10,06% de las actividades terciarias, que pesan el 67% de toda la economía y que son las que incluyen la generación de energía, gas y agua, así como el comercio, transporte, servicios de comidas y alojamiento, información y comunicaciones, actividades financieras e inmobiliarias, administración pública, y actividades artísticas, entre otros. Dichos sectores contribuyeron en 6,9 puntos porcentuales a la caída más profunda del ISE.



Además, como agrega Oviedo, la tajada del sector de comercio, alojamiento, reparación y servicios de comida pesa el 19% del total de la actividad económica y, precisamente, son los que se vieron más golpeados en ese mes.



“Además, los márgenes comerciales de alimentos y vestuario tuvieron una reducción importante, debido a las medidas epidemiológicas. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, las cuarentenas estrictas que estuvieron vigentes afectaron sectores clave”, dijo, y apuntó que una muestra de eso es que las restricciones en la localidad de Barrios Unidos de la capital del país, una zona que tiene concentrada negocios vinculados con la reparación de vehículos, pudo afectar la economía de ese sector.



Las actividades secundarias también mostraron una contracción importante, de 12,1%. De acuerdo con el Dane, aunque hubo una recuperación en el sector de construcción, la desaceleración de la manufactura explicó en gran medida ese resultado, que contribuyó en -2,2 puntos porcentuales en el dato total.



En el caso de las primarias, que son las de agricultura y explotación de minas y canteras, se registró una reducción de 11,5%, que se explica, explicó Oviedo, por el mal comportamiento de algunos productos agropecuarios como las flores, el banano y el café.



Y si se observa la situación por todas las actividades que componen la economía, se ve que en agosto solo dos de ellas quedaron en verde, que fueron las financieras y de seguros, y las inmobiliarias. Eso contrasta con lo que se vio en julio, cuando había dos que estaban en el promedio histórico y dos con buenas señales, como la agricultura y el sector inmobiliario.



Además del efecto que tuvieron las cuarentenas en Bogotá y en Medellín en la economía, Oviedo detalló que otro factor que llevó a una caída más profunda en agosto fue que no hubo día sin IVA. “Julio tuvo un impulso importante por esa jornada, pues jalonó la economía. Además, en ese mes hay una estacionalidad que tiene mayor número de eventos que mueven los alimentos y las bebidas”.



MEJOR PERSPECTIVA



Aunque agosto fue una mala noticia para la economía, tanto desde el departamento estadístico como los expertos apuntan a que septiembre será un mejor mes, teniendo en cuenta que se levantó el aislamiento obligatorio en todo el país.



Desde el punto de vista del Dane, Oviedo resaltó que teniendo en cuenta el consumo de energía y los datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), se espera que la producción industrial para septiembre sea de -4,6%, ante un -9,5% de agosto. “A través de este sector nosotros medimos la temperatura de la economía y se ve que se puede reducir un poco más de la mitad el indicador”.



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el efecto de las cuarentenas en la economía “muestra la importancia de evitar este tipo de medidas restrictivas de la actividad productiva. Así que esperamos hacia adelante unas mejoras cifras. Creo que septiembre puede ser muy bueno, no en terreno positivo, pero sí mejor. Ojalá que continuemos en una senda de recuperación en lo que resta del 2020”, manifestó.



En ese sentido, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, trinó que “solo nos queda esperar que septiembre-diciembre sea bueno y que las decisiones se tomen teniendo en cuenta todos los impactos, no solo los de salud. Muy seguramente crecerán otra vez los contagios y creo que hay que ser prudentes”.



Finalmente, Martha Elena Delgado, directora de análisis macro y sectorial de Fedesarrollo, remarcó que para lograr unos mejores resultados al cierre de año será clave seguir impulsando el empleo a través de los sectores de construcción y vivienda, “mantener los subsidios a las empresas e impulsar la demanda”, concluyó.



EXPECTATIVAS NEGATIVAS PARA EL CIERRE DEL AÑO



Si bien el Gobierno estima que la caída del PIB al cierre de año estará en 5,5%, las expectativas de los analistas son más pesimistas.



En la Encuesta de Opinión Financiera de octubre, publicada ayer por Fedesarrollo, los consultados coinciden en que la economía caerá este año 7,1%y, para el otro año, el dato sería de 4,2%. Ese último contrasta también con el 6,6% que proyecta el Gobierno. Asimismo, en la encuesta señalan que al cierre del tercer trimestre el PIB caerá 8,3%.



En cuanto a la tasa de intervención del Banco de la República, creen que continuará en 1,75% hasta enero del otro año. Y respecto a la inflación, la expectativa es que cerrará en 1,91% en 2020.