En 2023 la economía del país iría en bajada y sin paracaídas

El 2022 será recordado como un año de transición económica. El PIB podría cerrar alrededor del 8%, el mercado laboral se recuperó, pero por otro lado la inflación y por consiguiente las tasas de interés se elevaron a niveles que no se venían hace dos décadas.



Esta es la antesala para 2023, un año en que por el contrario se espera un desplome importante. Aunque algunos organismos internacionales esperan un indicador cercano al 2%, el propio Gobierno ha hablado de un pronóstico de 1,3%, mientras que la autoridad monetaria, el Banco de la República, espera que apenas se expanda 0,5%.



Esto, sin dejar de lado las complicaciones que traer una menor dinámica económica sobre el empleo, por lo que varios analistas consideran que en 2023 podría presionarse nuevamente al alza el indicador, que en su última cifra, la de octubre, se ubicó en un solo dígito, en 9,7%.



La Ocde, por ejemplo, reseñó en su último informe para Colombia que “el consumo y la inversión seguirán siendo moderados, mientras que los hogares y las empresas se enfrentan a una inflación y a unos tipos de interés elevados y a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la política económica”. Una combinación compleja en tiempos de incertidumbre.



Esto pues Colombia no es ajena al escenario internacional, y es la economía global la que está marcando el compás, en el que la inflación y las altas tasas de interés han sido las protagonistas en los últimos meses y se mantendrán en un terreno alto a lo largo del próximo año.



La variación anual del índice de precios del consumidor (IPC) llegó a 12,53% en noviembre de 2022, y por la subida de los precios el Emisor ha venido incrementando la tasa de interés de referencia, al punto que la semana pasada se incrementó a 12% la tasa de interés de referencia.



El gerente del banco central, Leonardo Villar, destacó que “las expectativas de inflación continúan por encima de la meta a todos los horizontes”, y que en el caso de la encuesta de expectativas del Banco de la República realizada en diciembre, la inflación total sería del 7,5% y la inflación sin alimentos de 7,0% a final de 2023.



Pese a ello, el Gobierno espera que el próximo año el golpe no sea tan brusco, a pesar de no tener muchos factores de apoyo en el escenario macroeconómico. El ministro de Hacienda ha destacado que para 2023 se espera una corrección importante en la inflación de Colombia, y también se prevé que la tasa de intervención del Banco de la República comience a ceder.



Así, el próximo año estará marcado por un escenario complejo, con una economía creciendo poco, y unos precios aún altos.

PORTAFOLIO