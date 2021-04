Colombianos piden que CEOs ‘llenen el vacío’ del Gobierno

En un momento como el actual, en el que la pandemia sigue golpeando a las economías y hay problemas que atender de cara al futuro, la confianza de las personas en Colombia tiene claro destinatario: las empresas, las cuales, según la ciudadanía, deberían tomar un mayor liderazgo para solucionar los principales temas que amenazarán al país y “llenar el vacío” que deja el Gobierno.

Así lo indica la última edición del ‘Trust Barometer 2021’ que elabora Edelman, el cual muestra este ‘mandato’ que la ciudadanía le otorga a las empresas por cuenta de la pandemia. Según el reporte, el 68% de los colombianos cree que los directores ejecutivos deberían intervenir cuando el Gobierno no soluciona los problemas del país.



Además, el 67% considera que los CEO deberían tomar la iniciativa en los cambios, sin esperar a que el Gobierno los imponga.



Y es que estas dos cifras son reflejo de la alta credibilidad que los colombianos ven en el sector corporativo. De hecho, en el país el nivel de confianza general en las empresas es de 63 puntos sobre 100, dos por encima del promedio mundial (61) y con un mejor dato que países como Brasil (61), Italia (59) o Canadá (56).



Cabe decir que esta confianza también se ve reflejado en las relaciones directas de los trabajadores colombianos, pues según muestra el reporte de Edelman, las personas en el país muestran 82 puntos sobre 100 en su índice de confianza respecto a su empleador, muy por encima de las empresas en general (63) y otras entidades.



Colombia no presenta cambios en este rubro respecto al año anterior, pero tiene una de las cifras más altas de los países analizados, por detrás de Indonesia (92), India (89), México (86), Países Bajos (85), Malasia y Tailandia, con 83.



Pero claramente la expectativa es que las empresas tomen un mayor liderazgo, pues el sondeo muestra a su vez que el 93% de los colombianos quieren que los CEO se pronuncien públicamente sobre desafíos, tales como la pandemia (66 puntos), la automatización del trabajo (64), asuntos sociales (54) y temas de la comunidad (51). En el mundo esa cifra baja hasta 86%.



Vale la pena destacar que los colombianos esperan que los empresarios tomen acción en mantener a los empleados y clientes seguros, capaciten a sus trabajadores, avancen en diversidad y equidad, y mejoren su comunicación.



Por sectores, el que recibe la mayor confianza es el de tecnología, con 75 puntos, seguido por manufacturas y retail, con 70 y 69 unidades respectivamente. Por el otro lado, los que presentan una menor credibilidad son los servicios financieros (43), redes sociales (45) y el de salud (47).



Pese a los mejores datos, la confianza de los colombianos en las empresas cayó tres puntos respecto a la medición anterior.



DESCONFIANZA PÚBLICA



La otra cara de la moneda en cuanto a la confianza de los colombianos la refleja el sector público, según la encuesta de Edelman.



En este sentido, el índice de confianza en el Gobierno de Colombia está en 33 puntos, un dato que está 20 puntos por debajo del promedio mundial (53). Es más, solo hay tres países entre los analizados con peores indicadores: Argentina (30), Suráfrica (27) y Nigeria, con un dato de 24.



Otras naciones de la región, como Brasil (39) o México (44) están por encima en el índice.



Otro reflejo de esta situación es que en la valoración de los distintos líderes, los funcionarios públicos ocupan el peor lugar en cuanto a la confianza de los ciudadanos, con tan solo 24 puntos, seguido por los periodistas (35), líderes religiosos (35), CEO (41), personas de mi comunidad (57), el CEO de mi empresa (69) y científicos (70). Los funcionarios del gobierno bajan hasta los 21 puntos.



Parte de esta desconfianza hacia el sector público tiene que ver con la percepción que se tiene de estos mismos servidores. En este sentido, el informe de Edelman apunta que el 72% de los colombianos cree que los líderes gubernamentales están intentando engañar a la gente a propósito, dato que baja al 66% en el caso de los voceros de las empresas.



Pero lo cierto es que el Gobierno y el sector público no son los únicos que ven cómo la confianza en sus instituciones se ha visto mermada con la pandemia. Un caso similar ocurre con los medios de comunicación, que alcanzan una credibilidad en el país de 39 puntos, lo que supone 12 enteros menos que el dato conjunto del mundo.



Por poner la cifra en contexto, los medios de comunicación en Colombia tienen una confianza entre sus ciudadanos similar a la de Corea del Sur (40), Francia (37), Reino Unido (37) o Japón, con 36 puntos. Indonesia tiene el mejor índice entre los países consultados, con 72 puntos.



También hay que resaltar que las ONG no logran por completo la confianza de los ciudadanos. En Colombia ese índice suma 56 puntos, uno por debajo del promedio global, y similar al de Argentina y Brasil.



Al hablar del índice de confianza general que presenta Colombia, en el 2021 este fue de 48 puntos, lo que ubica al país entre los más desconfiados. Antes de la pandemia, en el informe de 2020, la cifra era de 53 unidades, lo que quiere decir que por la coyuntura se bajó cinco puntos.



Esto va en contravía de la tendencia vista a nivel mundial, pues mientras que el índice de confianza general en 2020 era de 54 puntos, en el 2021 subió a 56.



Entre el público informado del país, el dato general de confianza en Colombia es de 46 puntos, muy inferior a los 59 de 2020, es decir, una caída de 13 puntos.



El barómetro de Edelman también dice que el 72% de los colombianos afirma que está dispuesto a vacunarse, un dato superior a la disposición de 64% que se muestra a nivel global.



Asimismo, el sondeo muestra que el 44% de los colombianos prefiere trabajar desde casa porque le tiene miedo a la covid (69), es más productivo (29) o le da más equilibrio entre la vida personal y laboral (37). Mientras, el 56% preferiría volver a la oficina.

El barómetro de Edelman se realizó entre 1.150 personas por país, mayores de 18 años en 28 países.