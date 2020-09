Combustibles ayudaron en la mejora del déficit comercial

Archivo particular

Las importaciones de Colombia, siguen cayendo. En julio tuvieron una disminución del 20,1 %, al totalizar en 3.646 millones de dólares en el séptimo mes del año, informó el Dane.



Esto hizo que el déficit en la balanza comercial fuera de 901,6 millones de dólares mientras que el año pasado fue de 1.103 millones de dólares. En lo corrido del año, el déficit fue de 5.371 millones de dólares y en 2019 fue de 5.470 millones de dólares.



En julio, la caída más importante en las importaciones se produjo en combustibles e industrias extractivas, de 58,9 %, al cerrar en 191,5 millones de dólares; no obstante, la participación de este grupo es de 5,3 % del total.



“Las importaciones están mostrando lo qué pasó con el aparato productivo nacional. Recordemos que buena parte de las importaciones son combustibles, maquinaria y materias primas e insumos que se necesitan. Las importaciones se recuperarán cuando se recupere la economía”, explicó Javier Díaz, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex.



En el caso de las importaciones de Manufacturas, su participación fue el 79,1% del valor total, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,6% y otros sectores con 0,1%.



Entre enero y julio 2020, las importaciones colombianas fueron de 24.404 millones de dólares y registraron una disminución de 19,8%, frente al mismo periodo de 2019.



Las compras externas en el grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas, entre enero-julio 2020, fueron de 1.900,8 millones de dólares y presentaron una disminución de 40,2% en comparación con el mismo periodo de 2019.



Por país de origen, en julio las importaciones de China participaron con 31,1% del total. Les siguieron las compras externas desde Estados Unidos (20,7%), México (6,1%), Brasil (4,9%), Alemania (3,4%) y Ecuador (2,4%).



“Tanto las importaciones como las exportaciones han caído en 2020, siendo este un fenómeno común para el resto de los países: la pandemia ha ocasionado la ruptura de las cadenas de valor y la disminución de los volúmenes de comercio internacional. No obstante, los resultados reflejan una recuperación en los valores de importación, pues estos son ligeramente superiores a los registrados en marzo (último mes antes que se decretara el confinamiento) ”, analizó Martín Ibarra, director de Araújo Ibarra Consultores. A su juicio, los productos agroindustriales son los que han presentado un balance positivo, “obedeciendo también a la demanda de bienes de primera necesidad y que ayuden a fortalecer el sistema inmune. Esta tendencia también se ha visto en países como Estados Unidos, en los que se ve que este tipo de productos ha tenido un fuerte crecimiento en sus ventas”.



Para el presidente de Analdex, “el déficit de la balanza comercial va a ser menor pero no va a desaparecer. Yo creo que el año entrante podemos esperar una recuperación de las importaciones. Gasolina es uno de los rubros de importación, creo que con la producción local es suficiente para atender la demanda interna. Y otros productos: vehículos, maquinaria y materias primas van al ritmo de recuperación del aparato productivo”.