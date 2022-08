Comerciantes ‘celebran’ aplazamiento de reforma laboral para el 2023

Tras reunión con el Consejo Gremial, el presidente de la República Gustavo Petro, aseguró que la Reforma Laboral sería presentada el próximo año, lo que representa un alivio para el sector empresarial que veía con preocupación aspectos como establecer horario nocturno a partir de las 6:00 p.m.

Fenalco Bogotá- Cundinamarca realizó un sondeo entre sus afiliados para conocer el impacto de esta medida en el comercio de Bogotá y la Región.

Vale la pena mencionar, que el 82% de los comerciantes aseguró que en sus establecimientos cerca del 50% de sus trabajadores tenían horarios después de las 6 de la tarde, incluso en sectores como turismo y restaurantes esta cifra alcanza al 65%, por lo que aumentar costos en nómina sería muy difícil y con efectos negativos inmediatos.

Para el 46% de los encuestados tendría que incrementar precios en productos o servicios que su empresa ofrece para solventar el aumento en la nómina; el 44% aseguró que tendría que reorganizar sus equipos de trabajo, y el 13% dijo que tendría que cerrar antes de las 6:00 p.m. Además, para el 73% de los empresarios hasta el 40% de sus ventas se realizan después de las 6 de la tarde.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, manifestó que “destacamos la voluntad del presidente Petro de no presentar este año esta Reforma junto con la Reforma Tributaria que afectan de manera directa al empresariado. Y es que medidas como horario nocturno a partir de las 6:00 p.m. se convertiría en un retroceso para la reactivación económica, el número de empleos se perdería, y la dinámica de una ciudad cosmopolita, destino turístico y laboral como lo es Bogotá, se marchitaría; además, proyectos como Bogotá 24 horas o cargue y descargue en horarios no convencionales serían inviables pues no soportarían los sobrecostos que esto implica”.

Ahora bien, desde el Gremio se espera que los Proyectos de Ley que cursan en el Congreso como el 49, 113 o 713 que incluyen estos nuevos horarios laborales sean retirados, y así poder construir una Reforma Laboral conjunta y cuya misión sea verdaderamente mejorar las condiciones para aumentar el empleo en el país atendiendo las realidades y tendencias mundiales.

