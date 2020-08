Comerciantes de Bogotá realizan plantón para pedir reactivación

Desde las 6:00 a.m. de este lunes, varios comerciantes del sector de San Victorino realizan un plantón en el centro de la ciudad, en el que piden la pronta reactivación de las actividades económicas, fuertemente impactadas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con los comerciantes, la extensión de las cuarentenas y la lentitud en la puesta en marcha de las medidas para contener el virus en la capital del país le deja al sector millones de pérdidas económicas.



(Ventas han caído de manera crítica, alertan los comerciantes).



A propósito, una encuesta de Fenalco, revelada este lunes, señala que el 31% de los comerciantes formales de Bogotá cerraron de manera definitiva sus establecimientos.



Por su parte, el 25% de los encuestados manifiesta que las ventas durante las cuarentenas por localidades cayeron en el 80% y el 100% A la fecha, el 40% aún mantiene cerrado su negocio.



(Para comerciantes, contratos por horas deben estar en reforma laboral).



Según la encuesta de Fenalco, en los últimos 2 meses con las cuarentenas por localidades, las ventas han disminuido en más del 50% para el 48% de los encuestados, para el 31% de los comerciantes han caído entre el 30% y el 50%. Solo el 6% manifestó que no tuvo disminución de ventas y hace referencia a los sectores que venden artículos de primera necesidad y que siempre han estado abiertos.



Para Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, “tenemos que aprender a vivir con el Covid-19 pues las cifras y testimonios de nuestros comerciantes lo demuestran, ya no aguantamos más y necesitamos abrir de inmediato para salvar el tejido empresarial. Mientras el comercio no pueda abrir puertas al público y mientras sigamos abriendo de manera intermitente con cuarentenas que son anunciadas de manera improvista, no podemos hablar de reactivación y por el contrario más empresas quebrarán, más desempleados tendremos en las calles, más fuerza tomará la informalidad que no cumple ningún protocolo de bioseguridad, y sin duda alguna más inseguridad viviremos”.



Por último, el 80% de los comerciantes encuestados califica entre regular y mala la gestión de la Administración Distrital frente a la Pandemia.



“Esta cifra debería llamar la atención de la alcaldesa, recordemos que el comercio formal es el mayor tributante y generador de empleo formal. Los empresarios, pequeños, medianos y grandes, lo único que quieren es trabajar para continuar honrando sus obligaciones con el Estado, pero si las alternativas que ofrece el Gobierno para la reactivación es incrementar los impuestos y ayudar con más incentivos al sector informal, pues no podemos hablar de reactivación, porque la inmensa mayoría iría a la quiebra”, insistió el líder Gremial.