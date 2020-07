Comerciantes esperan caída en las ventas durante el tercer día sin IVA

Desde ya, los comerciantes del país anuncian que el tercer día sin IVA, que será el domingo 19 de julio, estará marcado por las bajas ventas, en vista de las medidas que han adoptado las autoridades para contrarrestar la expansión del coronavirus y las altas cifras de contagios y muertes que se registran en el país.



(Lea: El segundo día sin IVA no superó al primero)

Creen que según el panorama actual, las bajas expectativas se sustentan en las nuevas disposiciones de cuarentena en algunas ciudades, así como medidas complementarias restrictivas como toques de queda, pico y cédula y pico y género, entre otras.

Por ejemplo, Medellín, Bogotá, Cartagena y Barranquilla tendrán restricciones como respuesta a la expansión de la pandemia.



(Lea: Ideas para el día sin IVA en orden)



“Entendemos que por ser un decreto ley no se puede mover esta fecha, como nos hubiera gustado proponer al Gobierno Nacional, sin embargo sí queremos manifestar que las circunstancias no están dadas para que efectivamente sea un día representativo para el comercio y para el beneficio de los colombianos, como fueron los dos días sin IVA anteriores”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.



(Lea: Día sin IVA: consejos para que comercios preparen la última jornada)





En todo caso, para analizar la situación hoy se dará una reunión extraordinaria del gremio y comerciantes con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo; con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen; con el Consejero Presidencial Económico y de Transformación Digital, Víctor Muñoz.



Fenalco dijo que “espera llevar algunas recomendaciones para tratar de activar estrategias y que este día no se pierda en medio tantas dificultades”.



En vista de que el comercio electrónico concentrará las ventas del domingo por la emergencia, es probable que el gremio de los comerciantes insista en que el Gobierno permita que las plataformas puedan facturar un día después de la jornada para agilizar el proceso de compras y evitar las congestiones que varios usuarios criticaron en las dos jornadas anteriores del día sin IVA.



En todo caso, Jaime Alberto Cabal, invitó a las autoridades nacionales y regionales para que faciliten las actividades comerciales, donde se pueda abrir el comercio físico, sobre todo en municipios no Covid o de baja afectación, guardando todos los protocolos de bioseguridad disponibles.



También hizo un llamado a los colombianos que pueden para que compren directamente en los establecimientos y al tiempo que pidió a los que no puedan salir de su casa que aprovechen las ofertas a través de las plataformas tecnológicas, en las que el comercio organizado ha venido haciendo un esfuerzo para suplir la fuerte demanda que se presenta en estas fechas sin IVA.



Las medidas de confinamiento y de restricciones en la lucha contra la pandemia también frenan las expectativas de reapertura de varios sectores. Uno de ellos el de restaurantes.



Ayer, a instancias de un foro virtual de Fenalco, analizaron la coyuntura Rodrigo Cabrera, gerente general de Crepes & Waffles, y Francisco Tosso, country manager de Alsea que maneja en Colombia las marcas Domino’s, Archies, Starbucks y P.F. Chang’s.



Ambos empresarios dicen que más allá de que se den las condiciones de reapertura el reto de los sitios de comida es generar confianza para las visitas frecuentes de los comensales.



Destacaron la importancia de las ventas digitales que en el caso de Crepes se han incrementado, ya que antes de la pandemia apenas representaba el 2% de las ventas. Coincidieron en que la productividad y el ahorro de costos son claves para resistir la crisis.



BAJO RITMO EN JUNIO



Más de la mitad de los comerciantes del país, 65%, registraron una caída en las ventas en junio, según la Bitácora de Fenalco que hace un balance de los negocios del sector en el sexto mes del año. Apenas un 16% se refirió a un aumento y un 19% dijo que estuvieron estables.



En materia de expectativas, el 52% dice que en los próximos meses la situación se mantendrá igual.



En tanto que los optimistas son el 27% de los consultados y el 21% de los empresarios se declararon pesimistas sobre el futuro de sus negocios en los meses que vienen.