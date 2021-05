Comerciantes lanzan alerta por escasez de alimentos y medicamentos

Al presentar una relación de los problemas de desabastecimiento en algunas regiones del país, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco llamó la atención a los organizadores del paro para que asuman su responsabilidad sobre la situación que afecta a 15 millones de colombianos por la imposibilidad de recibir alimentos y medicamentos.

En este momento hay pérdidas de cosechas de productos agrícolas y pecuarios y los incrementos de precios se están viendo reflejados en los supermercados del país, anotó el gremio.



“No entendemos por qué, si el Gobierno ya abrió los espacios de diálogo, los líderes de las protestas continúan manteniendo las vías y las calles cerradas en perjuicio de todos los colombianos”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



“Aquí está en juego la sostenibilidad de pequeños campesinos, distribuidores y empresarios. De hecho el comercio ha perdido más de 880 mil millones de pesos, en los ocho días que lleva el paro”, agregó.



Fenalco dijo que según el reporte de sus diferentes seccionales, debido a los bloqueos permanentes de los principales corredores viales se han perdido más de 12 millones de huevos, 16 mil toneladas de pollo y 48 mil toneladas de alimentos para las aves, se podría estar generando una alza de precios que va desde el 10% hasta el 110%, donde el más perjudicado es el pueblo colombiano.



Para el caso específico de Santander, hay 40 millones de aves en riesgo de morir. En Bogotá, por ejemplo, para los Supermercados afiliados al gremio , hay escasez de carne de res, leche y plátano y algunas frutas. Se espera que sigan llegando los alimentos, porque muchos de sus inventarios sólo están previstos para máximo 2 días, debido a que ha disminuido el ingreso de camiones.



En Armenia no hay oferta de productos como la cebolla cabezona blanca, remolacha, zanahoria, acelga, apio, brócoli, coliflor, espinaca, lechuga perejil y rábano rojo, todos provenientes de la sabana de Bogotá.



Los productos que vienen desde Cajamarca y el Espinal Tolima, como las variedades de Mango Yulima, Manzano, Reina y Tommy, así como el limón común, breva, granadilla, no se despachan por temor a tener pérdidas por el cierre en el paso del alto de la línea. Para el caso de las papas, desde el día viernes no ingresa desde Ipiales Nariño.



Fenalco Bolívar realizó un sondeo entre los afiliados de los diferentes sectores de comercio. El 95% de los establecimientos que dieron respuestas aseguran que se han visto afectados por el paro nacional. El 83% indica una disminución significativa en sus ventas.



De extenderse la situación el 62% de los encuestados consideran que las ventas pueden disminuir hasta en un 40%. Por su parte, 50% de los establecimientos del sector turismo coinciden que han recibido cancelación de reservas. Y un 40% cancelación de eventos.



En el departamento de Antioquia, entre tanto, preocupa el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos que se ha visto fuertemente afectado por las movilizaciones nacionales.