Comerciantes lanzan propuesta de subsidio para prima de mitad de año

Fenalco, gremio que agrupa a los comerciantes del país, lanzó una propuesta con el fin de que las empresas tengan más liquidez en momentos en los que se acerca el pago de la prima de millones de trabajadores.



(Proponen aplazar el pago de la prima de junio para diciembre).

Se trata de un subsidio para el pago de esta obligación, que debe ser cancelada a mediados del mes de junio.



“No se trata de desconocer el derecho de los trabajadores, el cual se debe honrar, se trata de buscar una solución a la iliquidez de las empresas, especialmente a las del sector comercio, que no tienen alternativa para cumplir con el pago el próximo mes”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



(Conozca la fórmula para calcular la prima de mitad de año).



La idea de los comerciantes va más allá y apunta a que si no es posible el subsidio, el pago sea aplazado pago para el segundo semestre, cuando se haya empezado a activar la economía.



CONSUMIDOR SIN PLATA NO AYUDA A REACTIVAR LA ECONOMÍA



Los gremios económicos, en general, han venido barajando la idea de aplazar la prima, con el argumento de que su costo asciende a alrededor de 1 billón de pesos.



Sin embargo, la alternativa que puso ahora Fenalco es más neutral, teniendo en cuenta que la disyuntiva está en que los empresarios, por lo general, con créditos y los recursos obtenidos en una economía andando a media marcha, o tendrían para producir y entrar en el dinamismo paulatino que se está planteando, para salvar empleos, o pagarían las obligaciones y no producirían.



El problema es que el asunto es una rueda, pues si las empresas producen y los trabajadores no reciben ingresos, tampoco hay quien consuma.



Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos de la Andi, fue uno de los voceros gremiales, a principios de este mes, que defendió la idea del aplazamiento de la prima, sin contar con las polémicas alternativas puestas sobre el tapete por Germán Vargas Lleras, en relación con los salarios y prestaciones de los trabajadores.



Echavarría, por ejemplo, habló de aplazar el pago de la prima de junio en máximo 180 días, es decir, hasta diciembre.



En el tema del subsidio a la prima, lanzado ahora por Fenalco sería donde el Gobierno tendría vocería, puesto que, sobre el aplazamiento de dicha prestación, que habitualmente se le gira al trabajador el 15 de junio, los altos funcionarios que están involucrados en estas decisiones dijeron que la decisión de aplazamiento solo corresponde a los empleadores.



Hay que recordar que el Gobierno dispuso de 6 billones de pesos para aportar el subsidio a la nómina del país durante 3 meses (2 billones mensuales), con lo cual se intenta apoyar la salvación de empleos en el máximo posible.