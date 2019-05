Comerciantes rechazan negociar con celulares Huawei

Los minoristas de telefonía móvil de algunos países asiáticos se están negando a aceptar el cambio de dispositivos de Huawei, en un momento en que cada vez más usuarios intentan desprenderse de ellos por miedo a que la suspensión de los negocios de Google con la firma china interrumpa sus servicios.



Google indicó que dejará de ser proveedor de Huawei, lo que implica que los usuarios actuales de móviles de la firma china no tendrán actualizaciones del sistema operativo Android desde fines de agosto.



Los nuevos teléfonos perderán, asimismo, el acceso a aplicaciones populares como YouTube y Chrome. En medio de este panorama, algunos clientes en Singapur y Filipinas se apresuraron a vender sus Huawei, de acuerdo a minoristas y datos de la industria. Sin embargo, no hay mucha gente interesada en adquirirlos.



"Si compramos algo que es inútil, ¿cómo vamos a venderlo?", se preguntó Dylan On, un vendedor en Wanying Pte Ltd, una tienda minorista y de reparación de Singapur.



"No es que Huawei sea un producto malo. Es muy bueno. Lo que pasa es que nadie quiere comprarlo por las políticas estadounidenses", señaló, al tiempo que reconoció que está intentando vender su stock existente a compradores foráneos con la esperanza de que estén menos al corriente de las noticias.



Con anterioridad, unas cinco personas al día intentaban cambiar sus celulares Huawei, pero esta cifra aumentó hasta la veintena en los dos últimos días, según Zack, un vendedor en Mobile Square en Singapur que declinó dar su segundo apellido.



"Normalmente veríamos a personas que quieren cambiar sus teléfonos viejos porque quieren sustituirlos por otros nuevos", indicó.



"Ahora vemos a gente que quiere cambiar los últimos modelos". En Filipinas, Hamida Norhamida, vendedora de teléfonos nuevos y usados en el centro comercial Greenhills de Manila, dijo a Reuters: "No aceptamos más teléfonos de Huawei. No serán comprados más por nuestros clientes".