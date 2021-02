Cierres de enero posponen el repunte al segundo trimestre

Archivo particular

La perspectiva de que el 2021 sea el año de la recuperación para Colombia sigue en pie, pero que esta no empezó de la mejor forma posible no es menos cierto. De hecho, frente a las voces que indicaban un fuerte repunte durante todo el año, el consenso de las estimaciones apuntan a que el dinamismo de la economía seguirá en rojo en los tres primeros meses, y será en el segundo trimestre cuando se volverá a positivo.



Este temor, que ya era una realidad en varias economías del mundo como las europeas, que apenas crecieron al cierre de 2020 o incluso volvieron a caer, se traslada así a Colombia, lo que refleja de nuevo que la recuperación es más débil de lo que se esperaba.



En este sentido, un informe interno de JP Morgan indica que el PIB del país anualizado respecto al cuarto trimestre de 2020 caerá un 2%, reflejando el freno que experimenta la economía nacional al inicio de año. Sumado a ese dato, eso sí, indica que en los tres meses siguientes se registraría un repunte de 6% en igual medición, y 4% entre julio y septiembre.



“El resurgimiento de la pandemia provocará un estancamiento temporal en la fuerte recuperación que vimos a fines del año pasado. En comparación con el primer trimestre de 2020, la contracción será superior al 4%. En nuestro escenario base, esperamos una recuperación de la actividad económica ya evidente desde marzo”, explica Ben Ramsey , director de análisis económico de Latinoamérica para JP Morgan, y economista jefe para Colombia.



Según indica Ramsay, las estimaciones de JP Morgan pasan porque el ISE del Dane muestre una contracción de alrededor de 5% tanto en enero como en febrero, lo que supondría un empeoramiento respecto al -3,4% de noviembre. “Tras eso, esperamos que el ISE se recupere más de 4% en marzo, antes de saltar significativamente a un nivel superior después de abril, ayudado por el repunte que se prevé a medida que se eliminan las restricciones y las vacunas comiencen a estar más disponibles, así como el efecto base estadístico del colapso de 2020”.



Estas cifras se ven complementadas con algunas estimaciones nacionales respecto al primer trimestre de 2020, como las de BTG Pactual, que esperan un descenso de 3%, o el 4,1% que estima el equipo de investigaciones económicas de Davivienda. En cuanto a Corficolombiana, su previsión tentativa es de un descenso de 3%.



De acuerdo con Munir Jalil, economista Jefe de BTG Pactual para la región andina, “desde el año pasado advertíamos que eran extrañas las proyecciones. Para nosotros fue siempre claro que el crecimiento del presente trimestre iba a estar marcado por un efecto de base estadística que jugaba en contra y que ahora se vio amplificado por las cuarentenas asociadas al rebrote. Esperamos una caída de 3% en el primer trimestre, seguido de una recuperación de 9% en el segundo”.



De igual forma, Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarollo, indica que las restricciones de inicio de año hacen inevitable el impacto. “Los cierres que se dieron en algunas ciudades del país durante enero le van a pasar la cuenta de cobro al crecimiento del primer trimestre. Es decir, este periodo va a ser flojo comparado con el inicio del año anterior, el cual fue prácticamente todo normal, mientras que en esta ocasión vemos dificultades ya desde enero y febrero”.



Aunque, eso sí, el impacto aún se puede mitigar en cierta medida. Para Reina, “si se empiezan a reabrir las ciudades, como parece que es el caso, el costo de esas restricciones estará en torno al 0,8% del PIB, pero si estas se llegan a extender, el golpe será mayor”.



DATOS ENCONTRADOS



Aunque los datos para el primer trimestre muestran que el dinamismo en el inicio del año no será el mayor, hay otros indicadores que reflejan comportamientos distintos respecto a la recuperación en el país.



Como explica Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Davivienda, “nosotros tenemos dos indicadores de los más oportunos para medir estos comportamientos, que son el indicador de confianza y el PMI. En este sentido, el primero sí que es cierto que en enero mostró un retroceso importante, y es una cifra interesante para ver el dinamismo en el comercio y en las ventas, que claramente no fue bueno. Pero desde el punto de vista industrial, sí que fue positivo, con aumentos importantes en producción e inventarios, lo cual no se veía desde hace un buen periodo”.



Según indica el PMI que elabora Davivienda, este indicador quedó en 53,3, lo que muestra una expansión. Además, el reporte muestra que la producción marcó su nivel máximo de los últimos seis meses, que hay un importante incremento en los nuevos negocios de las empresas, y que los inventarios de productos finales crecieron por primera vez desde el pasado junio.



¿PELIGRA EL PIB DE 2021?



El consenso de los analistas espera que pese al lento inicio de año, la recuperación en el 2021 siga su curso, aunque habría que ver cuánto se podría afectar. De acuerdo con Reina, “el impacto en el inicio de año tendrá influencia en el año, pues el avance podría estar por debajo del 4%”.



Cabe recordar que entre las perspectivas que se esperan de Colombia para 2021, a falta de la actualización del FMI, el Banco de la República prevé un alza de 4,5%, cerca al 5% del Gobierno. El Banco Mundial, por su parte, espera un avance de 4,9%, mientras que la ONU en sus últimas cifras apuntó también al 5% para este año.