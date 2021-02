Cámaras bilaterales señalan trabas comerciales del país

Barreras no arancelarias, diferencias culturales, desconocimiento de otros mercados, complejidad en los procesos, falta de diversificación y poca promoción y visibilidad de Colombia hacia fuera son algunos de los retos que le plantean al país de cara al exterior y que, según los interlocutores con otras economías, deberían formar parte de la agenda nacional para impulsar el comercio con el resto del mundo.



(Cámaras de comercio).



Ante esto, Portafolio consultó a nueve cámaras de comercio o responsables de las relaciones económicas con otros actores internacionales, que respondieron a dos preguntas: 1.- ¿Cómo valora la relación bilateral? y 2.- ¿Cuál cree que es el principal reto y la mayor oportunidad que se presenta en estos momentos entre Colombia y su país?



En este sentido, aunque los desafíos son numerosos y en algunos casos estos incluso tienen el poder de frenar las grandes posibilidades que Colombia tiene en el extranjero en muchos sectores, también surgen diversas oportunidades para incrementar el flujo comercial y la venta de nuevos productos.



Y no solo eso, pues los directivos de las cámaras consultadas hacen hincapié en algunas de las medidas que consideran claves para que el país logre atraer una mayor inversión, sinergias con otras naciones y la posibilidad de compartir mejores prácticas.

Cecilia Porras Presidenta. Cámara de Comercio Árabe Colombiana. 1. “Colombia tiene relación comercial directa con 12 de los 22 países de la Liga de los Estados Árabes, y se ve evolución con países como Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Líbano, Marruecos y Argelia, con quienes, a pesar de no haber firmado aún instrumentos como acuerdos comerciales u convenios de doble tributación, se evidencian crecientes exportaciones de ganado, carne, café, dulces, prendas de vestir, flores, entre otros productos”. 2. “El reto es aprender a conocer el cliente árabe musulmán, aplicar su cultura de negocios y cumplir con las certificaciones y requisitos exigidos para abordar este mercado de más de 1.500 millones consumidores. En nuestra cámara apoyamos el incremento de relaciones tanto comerciales como académicas y culturales precisamente para impulsar esa relación”.

Carlos Ronderos Presidente, Cámara Colombo China de Inversión y Comercio. 1. “Colombia entró recientemente al radar de las inversiones y proyectos, pero esto pone de manifiesto que China podrá ser una gran aliado en temas de infraestructura, como ya lo vemos. 2. “Son muchos los retos. Colombia no debe ser participe de la confrontación entre EE. UU. y China. Otro es obtener los protocolos fitosanitarios para la carne bovina y porcina, lo que le abriría un mercado inmenso. Y también atraer la manufactura para que el país sirva como base de una oferta industrial para la región. Si bien luce poco probable que se avance en un TLC con China, se debería hacer un esfuerzo para lograr un acuerdo aduanero y de facilitación”.

5

Christian A. Salamanca

Director Ejecutivo de la Cámara de comercio Colombia-India.



1. “La relación con India es clave, pues es un país que se ha venido proyectando en el mundo, y Colombia debe mirar con mejores ojos ese vínculo. Se han hecho cosas, pero no hay una avanzada de mirar hacia allá”.



2. “El principal reto es el desconocimiento de parte y parte, para India Colombia sigue siendo muy lejano, y aquí los exportadores no saben cómo llegar o entender el mercado. También la admisibilidad, pues hay productos con potencial pero que no se pueden vender, y lo otro son los tiempos de tránsito.