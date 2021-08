Comercio y manufacturas impulsaron el PIB trimestral

La economía colombiana creció 17,6% en el segundo trimestre de 2021. Así lo reveló el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en su reporte de PIB entregado ayer, un crecimiento donde los sectores de comercio y manufactura fueron los que más aportaron.



El primero registró un crecimiento de 40,3%, en comparación con una contracción de -34,1% del mismo periodo de 2019, y aportó a la variación total de 6,1 puntos porcentuales (pps) al PIB en el periodo.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, calificó como “impulsor” a este renglón de la economía, y entre sus subcategorías, según explicó, en las actividades de alojamiento y servicio de comida se “había observado una contracción de -67,2% en el segundo trimestre de 2020, y lo comparamos con la expansión de 163,6% y está aportando 2,7 puntos al renglón”.



En este sector se destacaron también los crecimientos del comercio al por menor y al por mayor (23,2%) y de transporte (30,5%).



En el rubro manufacturero, el aporte total al crecimiento de la economía fue de 3,5 pps, y el alza trimestral fue 32,5%, cuando el año pasado había caído -24,9%. Dentro de este destacó la fabricación textil, con una variación de 117,6%, frente a la caída de -52,1% de 2020.



Tras estos dos sectores tradicionales se ubicó el de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, con una participación de 1,9 pps en el PIB del trimestre, y una variación de 83,8%, la más alta del periodo, en comparación con el dato de -33,7% del 2020.



“Tenemos un efecto base, nos estamos comparando con unos meses de abril, mayo y junio de 2020 donde no había espectáculos deportivos, había restricciones plenas a los escenarios y espacios de esparcimiento, y en la pandemia hemos tenido un uso muy importante de juegos de azar que se contabiliza en este renglón de la economía”, explicó Oviedo.



Cabe destacar que en la medición del PIB ninguno de los sectores presentó caídas. La construcción creció 17,3%, frente a un -36,9% del año pasado; las actividades profesionales, científicas y técnicas vieron un alza de 14,4%; el sector de información y comunicaciones creció 10% y las actividades de administración pública y defensa 9%.



En los servicios públicos la variación del trimestre fue 9,1%, en comparación con una caída de -8,5% el año pasado, mientras que la explotación de minas y canteras creció 7,1%, cuando hace un año la variación fue -21,4%. La agricultura creció entre abril y junio 3,8%, frente a una contracción de -0,2%, las actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias se incrementaron 3,3% y 2,1% respectivamente, mientras que el año pasado crecieron 1% y 1,7%.



Por otro lado, Oviedo reveló que la variación intertrimestral de la economía fue de -2,4%, después de haber visto un crecimiento entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021 del 2,9%.



“Como lo hemos observado a partir de la dinámica mensualizada, mayo fue determinante para que no pudiéramos observar un crecimiento intertrimestral del PIB de la economía colombiana, sino una contracción”, dijo.



Por el lado del gasto el Dane reveló que durante el segundo trimestre se dio una variación de 21,8% en el consumo final, dentro de este componente el consumo de los hogares creció 25% y el del Gobierno 9,9%; en el segundo trimestre se registró un crecimiento de 29,5% en la formación bruta de capital.



“Tenemos un contexto particular en el segundo trimestre, resalta el tercer pico de covid-19, y los efectos sobre la infraestructura productiva y la movilidad de insumos y mercancías asociados con el paro nacional”, complementó el director del Dane.

Retorno a prepandemia



El Dane entregó también un análisis de la tasa de crecimiento bienal del PIB, que según explicó Oviedo, “aísla el efecto base en los números tan grandes en la expansión en la actividad económica en los últimos meses”.



De las 12 ramas de actividad económica, frente al segundo trimestre de 2019, 4 continúan con contracciones en su valor agregado, mientras que siete ya se han recuperado y una se mantiene en cifras neutrales, la de suministro de electricidad, gas y agua (0%).



Al comprar las dinámicas, la caída bienal más importante está en la construcción (-24,3%), seguida de explotación de minas y canteras, por la menor demanda de carbón y petróleo; comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-7,5%).



“Fundamentalmente en el sector transporte, en el de alojamiento y servicio de comida vimos unas contracciones que no se han podido corregir por las condiciones sanitarias de este segundo trimestre de 2021”, aclaró Oviedo. En industrias manufactureras la caída bienal es -0,5%.



ISE, CON EL MEJOR DATO



El Dane entregó también los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de junio, y según Oviedo, este registró el mejor desempeño mensual desde el inicio de la pandemia.



“En el mes de junio ha sido recuperado el impulso de la reactivación de la economía, con una expansión anual de 14,5%”, indicó Oviedo.



El director del Dane destacó que la tasa de crecimiento intermensual del mes fue de 7,4% frente al mes anterior, tras una contracción en mayo de -5,3%. La máxima contracción desde el inicio de la pandemia se dio en abril del año pasado, con -13,4% en relación con marzo del año pasado.



Laura Lucía Becerra Elejalde

Twitter: @LauraB_Elejalde