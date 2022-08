Tributaria y presupuesto: debates que preparan comisiones terceras

El pasado 8 de agosto, tan solo un día después de la posesión del nuevo gobierno, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó el proyecto de reforma tributaria, con el que se buscan $25,9 billones para el próximo año. Este proyecto será debatido en principio por las comisiones económicas.



Portafolio conversó con Gustavo Bolívar y Katherine Miranda, los presidentes la comisión tercera en Senado y Cámara, encargada de los temas de hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones y exenciones tributarias, y por ende de la reforma. Los congresistas respondieron a las preguntas:



¿Cómo percibe la agenda del gobierno relacionada con la Comisión?

¿Qué otros proyectos claves habrá en esta legislatura y en la próxima?

¿Cuál será su rol como presidente de la Comisión?

‘La reforma podría estar en noviembre’, Gustavo Bolívar



1. Por ahora en comisiones económicas están los proyectos de presupuesto y la tributaria. El presupuesto está muy desfinanciado, vienen desfinanciadas las transferencias sociales que no se pueden parar. Hay reformas que queremos hacer, entonces seguramente tendrá o una redistribución, o por el camino se puede tratar de hacer una ley para refinanciarlo.



Con la tributaria se ha tratado de construir un relato de que la reforma es igual a la de Carrasquilla, pero no tiene nada que ver. Esta simplifica un poco y grava por igual dividendos, pensiones e ingresos de más de $10 millones y solo el 2% de los colombianos devenga esos salarios; en patrimonio se grava desde $3.000 millones líquidos. Ahí ya se nota un cambio grande, y estamos gravando a la minería, que estaba pasando de agache.



Lo único que se puede comparar son los impuestos a alimentos ultraprocesados, pero como está haciendo tanto ruido el tema creo que lo de los embutidos puede que se caiga, con las bebidas sí hay mucha insistencia del Ministerio de Salud.



2. Con el mensaje de urgencia es posible que tengamos la reforma para noviembre, el Presidente Petro no quiere que llegue a diciembre, y si logramos dejarla entraría en este mismo semestre otra reforma, la del sistema general de regalías, que también debe transitar por las comisiones económicas. Ya para febrero comenzamos a discutir el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que nos va a tomar tal vez todo el semestre porque es bastante robusto.



3. Siempre puede haber alguien inconforme, pero estamos enfocados en conversar y escuchar a todos los gremios, pequeños y grandes, industriales y agricultores. El éxito no es aprobar una reforma, al final siempre se aprueba, sino que se podría medir en que los sectores queden satisfechos, para eso estoy trabajando, cediendo donde crea que racionalmente se puede, pero que todos al final queden satisfechos con una reforma sin la cual no podremos sesionar el próximo año ni cumplir las promesas, sobretodo de igualdad social.





‘Hay ambiente para discutir y aprobar’, Katherine Miranda



1. Se nos presenta una agenda con proyectos pertinentes para ser debatidos en la Comisión Tercera de la Cámara. Para cumplir con las promesas del Presidente Petro, el primer desafío será aprobar la reforma tributaria en un tiempo prudencial que nos permita discutir con profundidad el Presupuesto General de la Nación. La comisión deberá estudiar como armonizar estos dos proyectos para reorganizar el gasto social durante 2023. Tendremos una agenda bastante atareada.



2. Durante mi Presidencia se presentarán tres proyectos importantes durante esta legislatura, todos ellos claves para definir el futuro del país en los próximos 4 años. Primero, la discusión y aprobación de la reforma tributaria, para la cual ya nos hemos reunido con el Ministro de Hacienda y la Comisión. Presentamos las diferentes opiniones sobre la reforma, recibiendo del Gobierno toda la disposición para revisar las preocupaciones.



El 29 de julio se radicó el proyecto de presupuesto, el cual, aunque estará bajo el liderazgo de la comisión cuarta de Cámara, será analizado junto con las comisiones económicas. Finalmente tendremos la radicación del Plan Nacional de Desarrollo con plazo máximo hasta el 7 de febrero. Dicho Plan será liderado por mi comisión, adelantaremos audiencias públicas regionales y recogeremos todas las necesidades de los territorios para nutrirlo y robustecerlo.



Hay buen ambiente en la Comisión Tercera para discutir y aprobar cada uno de estos proyectos. Mi compromiso siempre será el de otorgar todas las garantías a los partidos políticos y mantener un debate abierto y democrático.



3. Impulsaré todos los proyectos de Gobierno que cumplan con las expectativas y compromisos ciudadanos. Nuestra promesa de campaña fue llegar al Congreso para honrar las peticiones y necesidades de los colombianos, trabajando arduamente por ellos y su bienestar. Lideraré una comisión abierta, transparente y democrática, en la que se pueda construir desde la diferencia, sin imponer posiciones o decisiones sobre ningún partido.



