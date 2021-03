Comité de regla fiscal dice que reforma tributaria es ‘impostergable’

Mientras se conocen las cartas del Gobierno para la reforma tributaria, ayer el Comité consultivo de la regla fiscal dijo que este proyecto es “impostergable”. Asimismo, este diario pudo confirmar que esa herramienta no se suspenderá por más tiempo, sino que tendrá algunos cambios.



En medio de los retos en materia de gasto público que ha traído la pandemia, y las nuevas necesidades, el Comité hizo énfasis “en la impostergable necesidad de radicar prontamente una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos.



La integralidad de dicha propuesta exige consistencia con la recuperación económica, mayor eficiencia del gasto público mediante la mejor focalización de los subsidios y la extensión de la red de protección social, al tiempo que se garantiza la suficiente movilización de recursos tributarios adicionales”.



Precisamente, cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo presentó su Plan financiero para 2021 y anunció que el déficit del Gobierno Nacional Central se ubicó en 7,8% del PIB, cifra inferior a la estimada en octubre de 2020 de 8,9%. Sin embargo, estimó que ese número subiría a 8,9% para el cierre de este año.



De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ese comportamiento se debe al aplazamiento de algunos gastos de la emergencia de 2020 a 2021, así como el avance de la pandemia en el país y el programa de inversiones que equivalen a 1,3% del PIB para la reactivación económica.



El Comité consideró que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 y, por tanto, “ampliaron la perspectiva de déficit fiscal, son razonables”. No obstante, advirtió que es importante que se proteja la estabilidad macroeconómica y garantizar que se empiece a reducir la deuda a partir del próximo año, “en un marco amigable con el proceso de recuperación de la economía”.



Para José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, si bien el Gobierno ha anunciado recientemente varias iniciativas para tener más ingresos, como la venta de ISA o la austeridad de gasto, esto no es “suficiente porque el país lo que necesita es una fuente de ingresos recurrente para atender las necesidades de gasto”.



Precisamente, las calificadoras de riesgo se han pronunciado en varias ocasiones recientemente para hacer énfasis en que el país necesita con urgencia tomar decisiones que alivien sus finanzas públicas de una forma duradera y estable, para así no tener que tomar la decisión de bajar la nota soberana.



Por su parte, Andrés Giraldo, director de la carrera de economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, explica que si bien este momento es uno difícil para que los hogares tengan que pagar más impuestos, se puede pensar en salidas graduales y paulatinas que no afecten o compensen el golpe a los bolsillos de familias.



EL FUTURO DE LA REGLA FISCAL



Otro de los puntos que se han discutido con respecto al futuro de las finanzas públicas es lo que va a ocurrir con la regla fiscal, que es una herramienta con la que buscan garantizar la estabilidad macroeconómica del país y que fue suspendida el año pasado y el 2021.



Según pudo establecer este diario, la posición del Comité consultivo es que esta regla fiscal va a reanudarse desde el otro año, pero se van a hacer algunos ajustes. De acuerdo con una fuente cercana a este grupo, “no se ha hablado de suspenderla. Lo que se viene discutiendo es que se hagan unos ajustes de acuerdo a la nueva realidad, especialmente en los indicadores que sirven de medición de la regla”.

​

De acuerdo con dicha fuente, esto se explica porque las finanzas públicas han cambiado significativamente por la pandemia y las mediciones que hace este Comité serán distintas de ahora en adelante por cuenta del tamaño de la deuda pública y el déficit fiscal.



Por ahora, Colombia está a la expectativa de las recomendaciones de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, que presentará la hoja de ruta para la reforma fiscal que necesita el país el próximo 17 de marzo.



LAS PERSPECTIVAS



En medio de la discusión de la reforma tributaria, las calificadoras de riesgo han mostrado su posición sobre lo que debería llevar la reforma fiscal.



Por ejemplo, Moody’s dijo que “esperamos que las autoridades anuncien medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público para abordar la rigidez de la estructura del gasto del gobierno y potencial- mente revisar la regla fiscal”.



Por su parte, Fitch dijo que el Plan financiero que presentó el Ejecutivo no mostró suficiente información, por lo que esperarán a que se radique la reforma para tomar decisiones en ese sentido.



A su turno, Standard and Poor’s dice que lo clave será que el Gobierno logre mitigar el impacto fiscal de la crisis.