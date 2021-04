Comité de Paro convocó nueva jornada de movilización para este jueves

Archivo particular

Tras una jornada en la que miles de colombianos salieron a manifestarse contra la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, el asesinato de líderes sociales y las deficiencias en atención en salud, entre otros temas, el Comité Nacional de Paro invitó a la población a volver a protestar este jueves 29 de abril.



“Convocamos a que este jueves, en forma masiva, pacífica y con medidas de bioseguridad continuemos esta jornada de paro”, se aseguró en un comunicado que fue compartido por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Twitter.



El llamado ocurre tras el paro nacional al que se convocó para este miércoles 28 de abril y que el Comité que lo organizó calificó como una “grandiosa expresión de la ciudadanía”.



Asimismo, no dudaron en rechazar algunos actos vandálicos que hubo durante la jornada.



"Lamentamos y condenamos los eventos aislados de vandalismo ocurridos en dos o tres ciudades y, en particular, los extraños saqueos ocurridos en la ciudad de Cali, en los que los manifestantes no estuvieron involucrados", advirtieron en el texto difundido en las redes sociales.