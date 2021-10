¿Cómo afecta a la gente del común la subida de tasas del Banrep?

Por primera vez en cinco años, el Banco de la República volvió a darle un giro a su política monetaria: este jueves, su junta directiva decidió subir la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales y ubicarla en 2 %.



(¿Qué política monetaria seguirá el Banco de la República?).

Esta determinación abre un nuevo ciclo de normalización, en el que se verá una tendencia alcista de las tasas, la cual tardaría por lo menos un año, o un año y medio.



“Hacia futuro lo que vemos es que el ritmo de subida de tasas de interés va a depender de cómo le vaya a la inflación y al crecimiento, pero nosotros seguimos pensando que la subida de tasas de interés seguirá gradual y por ahora baja”, comentó Sergio Olarte, economista principal del equipo económico de Scotiabank Colpatria.



Indiscutiblemente, este nuevo panorama tendrá varios efectos, directos e indirectos entre la gente del común, ya que esta medida busca frenar los precios en la economía.



(Tras cinco años, el Emisor volvió a subir tasas de interés).



Cabe señalar que la tasa de interés de intervención es la principal herramienta con la que cuentan las autoridades monetarias de cada país para controlar el nivel de precios.



El aumento en esta tasa lleva a una disminución en el ritmo de consumo e inversión y reducen las presiones inflacionarias vía demanda.



Por lo tanto y con el fin de controlar la alta inflación y mantener el poder adquisitivo de la moneda, el primer efecto que tendrá la subida de tasas será un aumento en las tasas de interés comerciales en los nuevos créditos que tomen los consumidores de entidades bancarias.



Con esto, el Emisor busca que personas y empresas se endeuden menos para consumir e invertir, pues se necesita reducir el exceso de gasto sobre el ingreso nacional, es decir, el déficit de cuenta corriente.



Estos efectos serán progresivos y dependerán del ritmo que vaya marcando el Banco de la República en sus futuras decisiones. No obstante, el traslado de la subida no será inmediato, pues tardará algunos meses en sentirse.



Básicamente, el mecanismo inicial de transmisión del reajuste de la tasa de intervención al resto de la economía se da a través del sistema financiero, pues además del aumento de tasas en créditos, el incremento se puede trasladar en mayor o menor proporción a la DTF, tasa de referencia a la que se captan los recursos en el sistema financiero, dependiendo de la liquidez con la que cuente el mercado.



NO TODOS LOS CRÉDITOS SUBEN



Aunque los intereses en los créditos comerciales sí suben con esta decisión, no ocurre en todos los casos.



Según Francisco Azuero, profesor asociado de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, hay créditos que están a tasa fija que no pueden cambiar porque “constituyen contratos que están en ejecución”.



(Alza en tasas de interés se sentiría tras más de un año).



Explica que el incremento se verá en créditos que están actualmente con tasas variables y en los créditos nuevos. No obstante, este traslado es gradual y proporcional, lo que significa que no tendrá incrementos significativos.



Además, aclara, es una medida transitoria de corto plazo, que busca controlar o tratar de frenar las expectativas inflacionarias que puedan llegar a subir.



“Esta decisión es muy positiva para el país, pues lanza un mensaje de tranquilidad al mercado y a la gente del común de que tenemos una autoridad monetaria que está constantemente vigilando todas las variables y lista a reaccionar ante posibles brotes inflacionarios. Lo peor que le podría pasar al país es que la inflación se desborde en estos momentos”, concluyó el profesor Azuero.



