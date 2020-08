¿Cómo afectará el pico de la pandemia al dólar en Colombia?

Los altos índices de contagios por coronavirus en las últimas semanas, así como la noticia de que Colombia se ubica entre los países con más casos confirmados y con la cuarentena más larga de todo el mundo, ha llevado a la desvalorización del peso colombiano.



(¿Realmente está en juego la supremacía global del dólar?).

Pero, ¿cuánto durará este efecto? ¿La posibilidad de que Colombia se esté acercando al pico de contagios tendrá impacto directo en la confianza de los inversionistas hacia el país?



Para Diego Franco, analista económico de Franco Group Holdings, aunque de corto plazo este ruido puede afectar al mercado local, se proyecta que en el mediano y largo plazo esta tendencia se revierta y la canasta de monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, recuperen valor frente al dólar.



('El reinado mundial del dólar está en riesgo', Goldman).



“De corto plazo ese ruido puede hacer que algunas fracciones de inversiones extranjeras busquen retirarse parcialmente del país, que es un movimiento normal y bajo ese movimiento normal pueden existir presiones alcistas en el dólar, que incluso se han venido registrando durante las últimas semanas y que hoy bordea casi los $3.800”, señala Franco.



Este movimiento alcista del dólar no solo en Colombia sino en la región, que actualmente es el foco de la pandemia, se explica porque los flujos de capitales están buscando algo de cobertura y asegurando utilidades, lo que ha fortalecido a la divisa estadounidense y restado valor a las monedas de las economías emergentes.



Además, a los ruidos de que los inversionistas pierdan confianza en Colombia por el aumento de contagios del virus, también existe la posibilidad de que el país pierda su calificación, lo que podría llevar a que uno que otro portafolio pueda migrar temporalmente.



Sin embargo, para Franco, en “el mediano y largo plazo, el dólar podría reducir su valor ante la revaluación de las monedas emergentes y ubicarse cercano a los $3.600, o incluso menos".



El pasado jueves, el dólar ajustó su cuarta semana alcista consecutiva, pese a que la fortaleza del dólar a nivel global cae fuertemente. Sin embargo, en el mercado local no se refleja dicho fenómeno y al contrario, el peso colombiano ajustó un 14.5% de devaluación, frente al inicio del año.



Para Alexander Ríos, analista económico de Inverxia by estratégica, de mantenerse la percepción de riesgo e incertidumbre sobre la economía local, fuertemente impactada por el coronavirus, el rango de negociación en términos técnicos estará en las próximas semanas entre los $3.600 y los $3.780.



Según Ríos, de brindarse un parte de tranquilidad respecto a la evolución de la contención del virus y su influencia en la reactivación de la economía, podríamos observar negociaciones del tipo de cambio cercano a los $3.540 pesos nuevamente, escenario que podría verse en el mediano plazo.



Es importante recalcar que en las próximas jornadas, los escenarios alcistas en el tipo de cambio local son altamente probables dada la coyuntura actual en los mercados tanto locales como extranjeros.





Portafolio.co