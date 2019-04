¿Cómo les fue a las empresas del país en sus balances financieros?

Al término de la semana pasada, las principales empresas del país presentaron a la Superintendencia Financiera de Colombia sus informes de gestión del cierre de 2018, resultados que además fueron socializados en sus Asambleas Generales, lo que marca el fin del ejercicio financiero del año pasado y el inicio de un nuevo ciclo, que luce con un panorama más positivo del periodo que ya terminó.



Sin duda, el sector que mostró mejores rendimientos fue el financiero, el cual tradicionalmente es el más destacado, pero que este año sobresalió más de la cuenta debido a la mejor dinámica de crédito, gracias a la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, las cuales han motivado a los consumidores.



(El valor de las empresas en bolsa subió $63 billones).

“Nos sorprendió y consideramos como positivo el tema de la dinámica del sector financiero. Los bancos en general mostraron un muy buen cierre de año y esto da indicios positivos de reactivación de demanda de crédito por parte del consumidor en Colombia y de una mejora en el pago de créditos en mora y créditos vencidos, tanto para los consumidores como para las empresas en el plano de cartera comercial”, señaló a Portafolio.co Camilo Andrés Thomas, analista de Estrategia e Investigaciones Económicas en Alianza Valores.



Para Thomas, esta mejora en la dinámica de solicitudes de crédito tiene que ver con que la trasmisión del ciclo bajista de tasas del Emisor ya se trasladó por completo a los consumidores y ese menor costo se refleja en el crecimiento de este sector.



Según el analista, Bancolombia y Davivienda fueron los de mayor dinamismo, pero aclara que esto hace parte de la estrategia comercial de las entidades, ya que Grupo Aval ha sido mucho más conservador en su estrategia de asignación de crédito, aunque también muestra unas cifras bastante positivas.



(‘El mercado de capitales debe subir al siguiente nivel’).



Otro de los sectores cuyo desempeño se destacó fue el de las empresas de generación, trasmisión y distribución de energías, dada su solidez en el mercado y en la búsqueda por fuentes más amigables con el medioambiente, entre otros factores.



En la mitad se encuentra el sector de consumo, que aún no muestra la dinámica que se espera, pero que mejoró sus indicadores respecto al año pasado.



En el sector aeronáutico, Avianca enfrentó un año difícil lastrado por el paro de pilotos de Acdac y problemas financieros. No obstante, fue impulsado por la posibilidad de que se sellen alianzas estratégicas con otros gigantes de la aeronáutica, que generan expectativas positivas para el sector.



La empresa más destacada fue por su puesto Ecopetrol, que cerró con números muy buenos, conseguidos sobre todo en la primera mitad del año.



En cuanto a las Holdings o conglomerados, estos tuvieron un desempeño positivo neutro.



Según un análisis de Casa de Bolsa, las empresas con mejor desempeño fueron Bancolombia, Ecopetrol, Davivienda, Grupo Aval, Grupo Energía de Bogotá, Grupo Argos, ETB, PEI e ISA.



Por su parte, las compañías que tuvieron un comportamiento neutral fueron Argos, Conconcreto, Canacol, BVC, Celsia, Avianca y Mineros.



Mientras que las empresas que cerraron en terreno negativo fueron Cemex, Grupo Sura, Éxito, Grupo Nutresa y Terpel.



PANORAMA



Para este año el panorama luce positivo.



“Creemos que el panorama es muy positivo en Colombia. Antes del 2014 la cartera de créditos crecía a doble dígito, pero con la caída de los precios del petróleo y la desaceleración de Colombia, el crecimiento de esta cartera se moderó y casi que fue cero en algunos trimestres. No obstante, de aquí en adelante en la primera etapa del 2019, vemos un entorno muy favorable, primero por las bajas de las tasas del Banco Central y por la reducción de la inflación, la cual está controlada y es el indicador que más estímulos despierta en el consumidor", concluyó Thomas.