Cómo se paga salud y pensión en un salario integral

El salario integral es una forma de remuneración que supera los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, igual o más de $11.411.439 para el 2020 (este monto incluye el factor prestacional del 30%).

“El salario integral es una modalidad de reconocimiento de la remuneración, que tiene dos componentes: uno que remunera el trabajo ordinario, que equivale al 70%, y el otro es el 30% que remunera, de forma anticipada, el factor prestacional, el eventual trabajo extraordinario, nocturno y dominical, menos las vacaciones”, amplía Leonardo Mejía, director de Mejía López Estudio de Abogados.



Según el experto consultado por elempleo.com, el factor prestacional corresponde a “cesantías, intereses, primas, trabajo extraordinario, nocturno y día de descanso obligatorio. Cabe resaltar que el trabajador que reciba este salario no tiene derecho a calzado y vestido de labor, ni auxilio de transporte”.



Entonces, el factor prestacional y los conceptos que lo representan ya se consideran incluidos en el salario integral, de ahí su nombre.



Recordemos que las personas que devenguen más de cuatro salarios mínimos tienen que dar mensualmente el 1% de su salario al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, este pago también aplica a quien reciba un salario integral.



Ahora, ¿cómo se hacen los aportes a salud y pensión con un salario de estos?

La Ley 789 de 2002 explica que “se entiende que la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%). Lo anterior por cuanto la expresión actual de la norma ‘disminuido en un 30’ ha dado lugar a numerosos procesos, pues no se sabe si debe ser multiplicado por 0.7 o dividido por 1.3”.



UN EJEMPLO DE CÓMO SE REALIZA EL CÁLCULO



Mejía esclarece que “si un trabajador, por ejemplo, percibe un salario integral de $15.000.000, los aportes al sistema general de seguridad social se realizan sobre $10.500.000, que equivale al 70%”.



Así, de esos $10.500.000, el empleado que reciba salario integral pagaría $420.000 (4%) por el concepto de salud y $420.000 (4%) de pensión. Y además de esto, como se reseñaba anteriormente, debe pagar lo correspondiente al Fondo de Seguridad Pensional y Retención en la fuente.



Por último, hay que tener en cuenta que “este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero en caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%)”, estipula la Ley 50 de 1990.



Pie de foto: El salario integral debe ser pactado entre el empleador y empleado.

Destacado: En el salario integral, el factor prestacional está exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.



Redacción elempleo.com – Contenido@elempleo.com