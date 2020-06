¿Cómo va la reactivación en el Valle del Cauca?

Francisco Miranda, director de Portafolio, habló con Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, sobre el panorama que están enfrentando las empresas en en la región a raíz de la crisis generada por el coronavirus en el país.

Frente a la situación actual, Piedrahita se mostró optimista frente a las señales económicas que han mostrado los mercados y la activación económica de algunas ciudades en el país. En ese sentido, destacó el buen manejo que se le ha dado a la pandemia en Colombia, dado que no ha registrado ninguna emergencia sanitaria.



"Preocupa que el consumo en Cali sigue bastante resentido, creo que tiene que ver un poco con la comunicación que se ha dado sobre la situación que no ha generado suficiente confianza y ese un desafío", aseguró.



Asimismo, sostuvo que la cifra de desempleo correspondiente a mayo puede ser mejor que el registrado en abril, dado a la reapertura económica y que buena parte de la fuerza laboral, que es informal, volverá a trabajar. "El pico del desempleo fue en abril, creo, aunque eso está por verse", dijo.



En todo caso, indicó que hay muchos consumidores temerosos y aunque la reactivación se inicie muchos de ellos no van a querer comprar. "Vamos a ver cómo se va dando, pero en el resto del mundo parece que la reactivación va mejor de lo anticipado".



Sobre el impacto del covid en el Valle del Cauca, la tercera región más afectada por la pandemia, aseguró que la reactivación económica estará gobernada por el temor y sobre ese aspecto dijo que "hay que perderle temor al virus pero no el respeto", dado que no se puede sostener el encierro por más tiempo.



Sobre las preocupaciones, indicó que hay que prestarle especial atención a las cifras de consumo en el Valle del Cauca, que han estado más bajas respecto a los otros departamentos del país.



Igualmente, destacó que los sectores más afectados en la región han sido el turismo, la hotelería, la industria gastronómica, así como el sector de eventos. No obstante, indicó que la tasa de cambio ha sido favorable para algunas industrias de la región, como las del agro.



En todo caso, Piedrahita destacó que las empresas de la región, en general, han podido iniciar el proceso de reactivación económica.