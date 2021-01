¿Cómo va la recuperación de las acciones en  la bolsa Colombia?

El 16 de marzo del 2020 no será fácil de olvidar para los más de 800.000 tenedores de acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), como tampoco para las propias firmas listadas allí, pues ese día el Colcap, principal índice de la plaza bursátil, cayó más de 15 por ciento, frente a la jornada anterior, situándose en 997,78 unidades.



Las acciones se venían debilitando en los primeros meses del año, consecuencia del debilitamiento de la economía mundial y de la incertidumbre de los mercados internacionales. Solo en tres jornadas el Colcap retrocedió 36,2 por ciento, dejándolo en su nivel más bajo del 2020 (894,03 unidades el 19 de marzo), justo cuando el país se preparaba para la cuarentena más prolongada y estricta de su historia.



En esos tres primeros meses del año la capitalización bursátil, esto es, el valor de las empresas en bolsa, cayó cerca de 40 por ciento (en dólares), lo que en términos absolutos representó una pérdida de 48.613 millones de dólares.



Buena parte de la responsabilidad de ese desplome bursátil, que no fue exclusivo de la bolsa colombiana sino que fue un fenómeno global, recae sobre la pandemia que desató el covid-19 y que apenas ahora, cuando existe la certeza de una vacuna para combatirlo, se empieza a despejar el panorama.



Lenta recuperación

Colombia y el mundo no cerrarán este año con un crecimiento en terreno positivo. Sin embargo, a medida que el aparato productivo se ha ido reactivando casi en su totalidad, la economía ha reaccionado, al igual que los mercados financieros.



Se estima que el crecimiento económico este año rondará el -7 por ciento, según estimaciones de los expertos. Y si bien la economía continuará con saldo rojo, esa caída luce mucho mejor que el -15,8 por ciento del segundo trimestre del 2020, cuando se registró esa histórica caída.



La recuperación –recalcan los analistas del mercado– será lenta y se espera que sea sostenida a medida que avance la vacunación y no se tengan que aplicar nuevas medidas restrictivas que frenen estos primeros avances.



Por ejemplo, en lo que va corrido del año el mercado accionario muestra una caída cercana al 14,8 por ciento anual, bastante alejada del -44,68 por ciento anual vista el 18 de marzo pasado, cerca de 30 puntos porcentuales menos.



Ahora bien, en lo corrido del cuarto trimestre del 2020 el Colcap ha repuntado cerca del 21,9 por ciento, lo que en opinión de los analistas es indicio de que se va en la dirección correcta, aunque la bolsa colombiana es una de las más quedadas frente a sus pares latinoamericanas, entre otras.



En efecto, la Bolsa de Lima (Perú) muestra un avance a la fecha del 3 por ciento; la de São Paulo, de 0,86 por ciento. En México, la caída alcanza apenas el 2,16 por ciento, mientras que la de Santiago (Chile) registraba una caída del 12 por ciento hasta el pasado 23 de diciembre.Mientras, otras plazas bursátiles del mundo navegan ya en terreno positivo, como el Nasdaq que registra un avance de 42,74 por ciento, o el Dow Jones, del 5,18 por ciento.



En Europa, con el segundo rebrote de la pandemia la situación luce un poco complicada para sus mercados bursátiles; Londres, Madrid, París, Milán muestran retrocesos en sus principales índices que van desde 7,07 por ciento (Milán) al 16,91 por ciento (Madrid).



Acciones con potencial

Los analistas del Grupo Bancolombia creen que el impacto de la pandemia sobre el mercado accionario colombiano ha sido excesivo, pero a su vez destacan que esto las deja en una situación de alto potencial de valorización en el corto plazo.



Según el más reciente reporte de la BVC, con corte al 23 de diciembre, son pocas las acciones de las empresas listadas que han logrado salir incólumes en medio de esta coyuntura de pandemia.



En lo que va corrido del año, hasta el miércoles de esta semana, acciones como Mineros e ISA registraban crecimientos de 26,74 y 23,47 por ciento, respectivamente.



Por su parte, la del Grupo de Energía de Bogotá avanzaba para la misma fecha un 13,29 por ciento; la de Cartón, 9,44 por ciento; mientras que la de Celsia, otro 5,9 por ciento.



Sin embargo, la gran mayoría de las acciones se mantienen en terreno negativo, aun con caídas que oscilan entre el 2,74 por ciento, como es el caso del título del Éxito, hasta el 32,43 por ciento que registra el título de Ecopetrol.



También son notorios los retrocesos de acciones como la del Grupo Sura (29,41 por ciento), Grupo Argos (24,49 por ciento), Grupo Aval (21,98) y Bancolombia (21,89 por ciento), entre las mayores.



“Nuestra actualización del modelo que proyecta el nivel de cierre del Colcap para 2021 arroja un valor de 1.427 puntos, con un potencial de valorización del 16 por ciento, lo cual, sumado a una rentabilidad del dividendo del 3,3 por ciento, nos da soporte para pensar que 2021 será el año para las acciones en Colombia”, advierten los analistas de Bancolombia.



Se activan las compras

Los cierres de año siempre se han caracterizado por ser muy dinámicos en materia accionaria, entre otras razones, por temas tributarios. El 2020 parece que no será la excepción a pesar de la difícil coyuntura, pues las ventas se están reanimando, según los economistas de Alianza Valores, quienes advierten que el monto negociado en noviembre pasado alcanzó los 1,94 billones de pesos, un aumento de 23 por ciento respecto a octubre, el monto más bajo del año con 1,57 billones.



La acción de Ecopetrol fue la más negociada, con 498.000 millones, un crecimiento de 54 por ciento. Para los expertos de la comisionista hay señales claras de recuperación. “De las tres acciones con mejor desempeño del mes (noviembre) en el Colcap, se destacan dos del sector financiero: Preferencial Corficolombiana y Preferencial Aval, las cuales se valorizaron 19,8 y 16,9, respectivamente”, dicen.



La otra es del sector retail: Éxito, la cual se valorizo 19,4 por ciento, “lo cual es muestra de una recuperación importante en los sectores de la economía del país”.



Con estas primeras señales de cambio que se están dando en el mercado bursátil, los analistas ya empiezan a ver cuáles son esas acciones que mejor se perfilan para el 2021 y pueden ser objeto de inversión.



En Bancolombia indican que esos activos son Cementos Argos, Celsia, Preferencial Grupo Aval y Grupo Nutresa. Argumentan que este es “un portafolio diversificado, que cuenta con activos defensivos con un alto descuento, como Celsia y Grupo Nutresa, al igual que activos de alto beta, pero que han sorprendido por sus resultados financieros, como Cementos Argos y preferencial Aval”.



