Comparendos en Bogotá: 80% son por violar la cuarentena

Un total de 138.462 comparendos ciudadanos impuso la Policía de Bogotá, por diversas razones, entre el 24 de marzo y el pasado 3 de junio. Solo 2.995 personas realizaron cursos de actividad pedagógica, con lo cual los infractores lograron ponerse al día.



Así lo señalan las cifras conocidas por Portafolio, sobre el comportamiento de los habitantes de Bogotá, durante la cuarentena, con corte al jueves de la semana pasada.



La mayoría de las infracciones están relacionadas con desacatar órdenes de la Policía (salir a la calle sin justificación en medio del aislamiento obligatorio), pero también figuran casos de riñas, colados en TransMilenio, arrojar basuras en sitios indebidos, ruido y pintar grafitis en lugares no permitidos.



Las cifras oficiales indican que por incumplimiento de la cuarentena, que se sanciona con la multa general Tipo 4, la Policía expidió 118.931 comparendos que suman multas por 111.360 millones de pesos, y del total de sanciones 2.538 infractores asistieron a cursos educativos.



Sin embargo, el monto de recursos señalados no corresponde a lo recaudado por el Distrito, debido a que en muchos casos, los titulares de los comparendos son exonerados de la sanción, luego de escucharles sus descargos y justificaciones sobre el hecho.



Portafolio conoció que en la actualidad, el 80% de los comparendos que se expiden diariamente es por incumplir las normas de aislamiento preventivo obligatorio y las disposiciones relacionadas con la covid-19.



RÉCORD DE COMPARENDOS



Es más, hay personas que tienen más de 100 comparendos acumulados. Esto sucede generalmente con personas que viven en situación de calle o de la economía informal



Los comparendos se imponen por comportamientos que alteran la convivencia ciudadana, y cada uno tiene unas medidas correctivas a aplicar, de acuerdo el tipo de infracción.



Las sanciones más comunes son la multa y la participación en cursos de actividad pedagógica.



Durante la cuarentena, las infracciones más comunes son el desacato a órdenes de la Policía, relacionados con el uso obligatorio de tapabocas, violación del pico y género y salir a la calle sin justificación, entre otras.



Este comportamiento irregular se sanciona con una multa tipo 4, en la que se cita al ciudadano ante la Secretaría de Gobierno, se le asigna un inspector, quien le recibe sus descargos y, con base en ello, decide si le impone o no la multa.



Antes de que se lleve a cabo la audiencia, el ciudadano puede pagar voluntariamente con un descuento del 50%, si se hace dentro los cinco días siguientes a la expedición del comparendo, y que en el caso de la violación de normas relacionadas con covid-19 significa que baja de $936.320 a $468.160.



Luego de la audiencia, es posible que el funcionario de la Secretaría de Gobierno le aplique a un infractor las dos sanciones, es decir, la multa y lo obligue a hacer el curso.



La actividad pedagógica dura entre una hora y una hora y 20 minutos, y la realizan dinamizadores autorizados y capacitados para tal fin.



El ciudadano recibe un certificado que valida el cumplimiento de la sanción. Sin el infractor no se presenta o no paga la sanción, 30 días después empiezan a correr intereses, puede ser embargado, queda impedido para acceder a registro de Cámara de Comercio, para realizar contratos con el Estado y/o desempeñar cargos públicos.



SE PUEDE OBJETAR



Los usuarios pueden objetar la multa: Si no está de acuerdo con la expedición del mismo, debe manifestarlo ante la Secretaría Distrital de Gobierno expresando los motivos de su inconformidad con las respectivas pruebas, dentro de los tres días hábiles siguientes a la expedición del comparendo.



El comparendo no es una multa. Se trata de un mecanismo que obliga al ciudadano a comparecer ante las autoridades para que explique por qué desatendió una norma.



El agente de policía hace el comparendo y posteriormente el caso se asigna a un inspector de policía de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien cita a una audiencia de comparecencia y determina si impone o no la multa.