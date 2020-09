Con 294 proyectos, Colombia transita a energías limpias

A paso firme el país sigue adelante con la hoja de ruta que trazó para continuar el desarrollo de su política de transición energética hacia las fuentes renovables.



Y muestra de ello son los 294 proyectos distribuidos en 25 departamentos de Colombia para la generación de electricidad a partir de plantas solares, eólicas, pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y biomasa que están inscritas en el Registro de Proyectos Vigentes (RPV) de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



“Estamos dando el paso más importante para el sector energético en los últimos 20 años. Por esta razón es fundamental que entre todos los actores se coordinen las acciones necesarias para tener una transición energética ordenada y exitosa”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia.



Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), afirmó que, “contar con proyectos de energías renovables (hidro, solar, eólica y biomasa) le permite al país diversificar la canasta de generación, complementando de esta forma el parque ya existente y contribuyendo así a tener un mercado eficiente y sostenible, que garantice la confiabilidad del suministro”.



Gutiérrez agregó además que, las energías renovables son una fuente de inversión, empleo, desarrollo de capacidades y tecnología, “aspectos que serán claves en la recuperación económica tras la pandemia”.



LOS PORYECTOS



En el RPV de la Upme, cuya fecha de corte está al 6 de septiembre pasado, y al cual tuvo acceso Portafolio, se muestra que del número total de propuestas de fuentes de energía renovable, las plantas solares lideran las iniciativas con 226 proyectos, a las que le siguen las PCH con 49, los parques eólicos con 15 y las de biomasa con cuatro.



Así mismo, según el citado registro, la mayor capacidad instalada la tendrán las infraestructuras solares con 7.016 Mw. Luego están las eólicas con 2.001 Mw, las PCH con 305 Mw y biomasa con 25 Mw.



“Hay un pipeline de proyectos de fuentes limpias de energía, ya que además de los 2.500 megavatios (Mw) que fueron adjudicados en las subastas, hay cerca de otros 8.000 Mw que ya tienen concepto de conexión aprobado por la entidad”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



Cabe anotar que en el listado de la Upme hay inscritas un total de 425 iniciativas para la generación de electricidad a partir de fuentes limpias en el país, pero de estos 131 proyectos corresponden a infraestructuras menores a 30 Mw, la mayoría solar, y corresponden a las instalaciones en techos de fábricas o industrias, casas o fincas campestres, y viviendas rurales localizadas en zonas no interconectadas (ZNI), por lo que no se incluyen en el listado.



Así, son los 294 proyectos renovables restantes los que tienen como meta la generación y entrega de energía a corregimeintos, cabeceras municipales, ciudades intermedias y su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



RENOVABLES AVANZAN



El RVP de la Upme además indica que en cerca de las tres cuartas partes del territorio nacional se desarrollan proyectos de energía renovable.



De acuerdo al listado, los departamentos con mayor número de iniciativas de fuentes de energía renovables son: Valle del Cauca con 33 proyectos; le siguen Antioquia con 20; Atlántico, Boyacá, Santander y Tolima, cada uno con 18 intenciones de obra; Risaralda con 17, Bolívar con 16 y La Guajira con 15.



El ministro Mesa ha reiterado en varios escenarios que “el epicentro en la matriz de generación eléctrica renovable será La Guajira”, y se están articulando esfuerzos entre el sector público y privado para afrontar los retos que presenta el desarrollo de energías eólicas en este departamento, y “para ello contamos con tres mesas de trabajo en las que se miran temas de logística y transporte, los aspectos socioambientales y de seguridad, además de los factores de agua, aduanas y fuerza laboral”.



Llama la atención del RVP de la Upme que el desarrollo de proyectos de energía renovable también está dando sus primeros pasos en departamentos como Caquetá con una iniciativa, así como Putumayo y Vaupés con dos cada uno.



INICIO DE OPERACIÓN



El pasado 11 de septiembre, la empresa Trina Solar, junto con Matrix Renewables, inició la operación del Parque Solar Bosques de los Llanos en Puerto Gaitán (Meta), desde donde se generará la energía equivalente a lo que consumen 23.800 familias.



Esta planta es la primera de tres ubicadas en los Llanos, que hacen parte del acuerdo firmado entre Trina y Matrix Renewables/TPG para construir 450 Mw los siguientes dos años. Los centros restantes, que cuentan con la misma capacidad, entrarán a operar en noviembre próximo.



Además, este nuevo proyecto fue financiado bajo el modelo Project Finance, mecanismo que en el mundo ha logrado recursos de proyectos de energías limpias por más de 500.000 millones de dólares en Europa y Medio Oriente en los últimos años.



“El nuevo modelo de financiación que se implementó para el desarrollo del Parque Solar Bosques de Los Llanos 1 se constituye en un hito para el mercado de proyectos de energías renovables no convencionales en Colombia”, señaló Corredor.



El líder gremial precisó que la fórmula del project finance permite que las empresas logren la financiación en la etapa inicial, cuando las inversiones son muy altas y baja la presión sobre la consecución de los recursos para la puesta en marcha del proyecto, “mientras que se inicia la operación y comienza la etapa de rentabilización”.



INICA TAREA NUEVA FUENTE



Una nueva central hidrosostenible le está entregando energía limpia al país. Se trata de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Celsia San Andrés de Cuerquia, en Antioquia.

La central ya tiene en funcionamiento sus dos unidades de generación que suman 19,9 Mw de capacidad, equivalentes al consumo de energía de 25.000 hogares.



La obra es una central a filo de agua, es decir, no tiene embalse y toma una parte del agua directamente del río San Andrés. Una vez el agua pasa por las turbinas de generación regresa al río en la misma cantidad, lo que la hace una opción sostenible.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio