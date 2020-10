Con ayuda de BID Invest, se electrificarán zonas apartadas

Siempre ha existido el interés del BID Invest por electrificar las zonas más apartadas y que no están conectadas al sistema energético en los países de Latinoamérica, y Colombia no es la excepción.



(Lea: Con 294 proyectos, Colombia transita a energías limpias)



La afirmación es de, Gian Franco Carassale, jefe de la División de Infraestructura y Energía de BID Invest (brazo privado del Grupo BID), quien en diálogo con Portafolio explicó que, para desarrollar la tarea están apelando a empresas pequeñas y medianas que presenten modelos de negocios que sean financiamientos sin garantías soberanas para atender estos servicios.



(Lea: La Creg libera líneas de transmisión para más energías renovables)

Carassale además señaló que, en un primer paso, desembolsaron un crédito por US$ 5 milllones (US$1 millón para Colombia) a la empresa Ignite Holding Company (Kingo Energy) para llevar electriciadad a las zonas no interconectadas (ZNI) de La Guajira, Cesar y Magdalena.



(Lea: El futuro de las energías limpias y el papel de la innovación)



¿Por qué el interés de apoyar los proyectos de energías renovables en Colombia?



Siempre ha existido el interés de electrificar las zonas más apartadas en los países de Latinoamérica. Y el desafío de llevar energía a las ZNI hace parte de los programas del BID Invest.



Estamos buscando modelos de negocios que sean financiamientos sin garantías soberanas para atender estos servicios. Un ejemplo es Ignite Holding Company (Kingo Energy), en donde hicimos una inversión, y en coordinación con el Gobierno de Colombia, se desarrollaran proceso de electrificación en regiones remotas que no están interconectadas.



¿Cómo promueven la financiación de proyectos de energización en las ZNI?



Es prioritario para el BID Invest. Hemos tenido pocas oportunidades de hacerlo, pero siempre estamos apoyando el desarrollo de estas iniciativas para la distribución de electricidad. La intención es seguir con la expansión en la financiación de estos programas de energización en ZNI, no solo en Colombia, sino en otros países de la región. Y la tarea es a través de empresas pequeñas o medianas que desarrollan esta infraestructura, con una tecnología sostenible como la solar, y costo eficiente para las familias. Es la forma más económica de producir energía eléctrica.



¿Cómo ha sido el trabajo con el gobierno de Colombia para el desarrollo de las energías renovables?

​

Estamos a la expectativa para apoyar el programa de energías renovables que desarrolla el gobierno de Colombia y su incorporación a la matriz de generación. En su costo de producción no solo son ambientalmente sostenibles, sino que su generación es más económica en comparación con las que usan energía fósil. Estamos comprometidos con ese objetivo.



¿En qué ZNI de Colombia está desarrollando los programas de energización?



Según las estimaciones que posee el BID Invest, hay cerca de 485.000 viviendas sin acceso a la energía eléctrica en ZNI en el territorio nacional, lo que representa alrededor de 2,4 millones de personas que no posee este servicio esencial, y que son la población objetivo a las que se les llevaría corriente, a través de una empresa como es el caso de Kingo Energy. La expansión se desarrollará en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar.



¿Cuántos son los recursos que desembolsarán para desarrollar este programa de energización en Colombia?

​

Se destinarán aproximadamente US$ 1 millón para Colombia, buscando incrementar con esos recursos el número de beneficiados en cerca de 2.000 usuarios nuevos. En esta inversión se ha utilizado capital propio y capital del Fondo de Tecnología Limpia (CTF) administrado por BID Invest. Esta contribución proporciona capital a largo plazo y de valor agregado para ayudar a empresas como Kingo Energy a asegurar la inversión adicional requerida para ganar escala mientras mantiene su impacto básico de desarrollo.



¿Cuáles fueron las razones para BID Invest se sincronice con las políticas de transición energética?



Hay un compromiso muy fuerte para mitigar los efectos por el cambio climático, así como de prevenirlo, y el promover el desarrollo de las energías renovables ayudan a esa transición de manera fundamental. Es ayudar a generar energía limpias con mínima emisiones de carbono. Todo lo que sea energía renovable, como es la solar o la eólica, estarán en la agenda de prioridades. Y está directriz está alineada con los objetivos estratégicos del BID.



¿Cuál es el objetivo de la alianza con Bancoldex en el tema de energías renovables?



Se extendió una carta de crédito stand by, que es una cobertura financiera a favor de Bancoldex por $2.296 millones a un año, como un vehículo para canalizar recursos a siete empresas comercializadores de energía, de las cuales cuatro son medianas o pequeñas, con el fin de cumplir con los compromisos de atender la demanda desde fuentes de generación limpias de electricidad. Para el caso de Kingo Energy, es un modelo de inversión con apoyo indirecto de Bancoldex.



¿Cómo pueden las familias acceder a esas fuentes renovables para tener energía?



Tienen que ponerse en contacto con Kingo Energy para iniciar el proceso de inscripción para acceder al servicio.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio