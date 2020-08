Con cápsulas de bioseguridad regresarán los odontólogos

La odontología ha sido de las áreas de salud más afectada por el coronavirus, su cercanía con los pacientes, ha hecho que desde la llegada de la enfermedad al país en marzo, los profesionales no puedan trabajar y los pacientes tampoco hayan podido darle continuidad a sus tratamientos.

Dando respuesta a la situación de más de 600 odontólogos, higienistas y auxiliares, las clínicas dentales Keralty y American Dental crearon una cápsula de bioseguridad que permite la realización de citas odontológicas sin intercambio de aerosoles.



“El desarrollo de esta cápsula de bioseguridad nos permite tener las condiciones necesarias para prestar nuestro servicio bajo las condiciones estipuladas por el Ministerio de Salud, cuidando los aerosoles que se producen y que son otro factor para tener en cuenta”, afirmó Luis Enrique Bernal, Gerente de Clínicas Dentales Keralty.



De acuerdo con Bernal, además de las medidas de cuidado como el lavado de manos o las protecciones de las áreas de la salud, la cápsula está habilitada en 180 consultorios, lo cuál ha significado una inversión superior a los $300 millones realizada en estos dispositivos junto con las adecuaciones y elementos de seguridad.



“Desde que llegó la pandemia hacemos cerca de 800 consultas de teleasistencia, allí nos toco reinventarlos, pero guiamos al paciente, incluso hacemos campañas de prevención de cuidado y cepillado, para garantizar la estabilidad laboral de los más de 500 empleados directos y 200 indirectos que atienden en unas 30 clínicas y los más 600.000 usuarios, también más de 400 consultas presenciales”.



Con la posibilidad de la apertura de las consultas prioritarias, no urgentes, la apuesta está en el apertura de las consultas presenciales y garantizando seguridad.



“Así, con la respuesta que tuvieron los anestesiólogos con una cápsula para reducir los aerosoles, nos aliamos con una empresa colombiana para dar respuesta a los odontólogos durante 3 meses hicimos el diseño, estudio y pruebas con el cambio de aire más de una vez por minuto, eliminando todas las partículas en la cabina y dándonos una opción en la nueva normalidad de la odontología”, agregó el gerente de la compañía.



Keralty espera llevar este desarrollo a otros países para la apertura y esperan que en septiembre se autorice la apertura de todos los centros dentales incluyendo los estéticos.



“Hemos hecho una presentación de esta cápsula al ministerio de Salud, porque esto no es para que sea exclusivo de una empresa o segmento sino que se pueda beneficiar a todos los odontólogos”, indicó.



De igual forma con la Universidad de la Fundación Universitaria Sanitas - Unisanitas buscan la publicación en una revista indexada para probar el desarrollo y darle más seguridad al sector.



“Estamos llevando esta solución a nuestras otras empresas de salud oral en el mundo, en México, en Brasil, Estados Unidos y Filipinas. Ya estamos desarrollando esta idea en México, en nuestra red de 13 clínicas odontológicas, en Brasil hay tres clínicas en Belo Horizonte y también estamos ante la posibilidad de llegar allá”, señaló.



Por posibilidades de transporte de las cápsulas, es difícil que ese traslado se de a toda la red internacional.



“Lo que estamos buscando es una solución a la que se pueda acceder para todos los odontólogos, sabemos también que causará polémica, que algunos dirán que esto no sirve o que habrá muchos detractores, para nosotros es una herramienta”, puntualizó.