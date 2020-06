‘Con cualquier tipo de inmueble puede hacerse hipoteca inversa’

El presidente Iván Duque presentó el jueves la hipoteca inversa, un mecanismo financiero con el que, según dijo, servirá de protección para la vejez para que los mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, puedan tener un ingreso de por vida.



(Reaperturas en la región deberían esperar, recomienda la OPS).

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró que la hipoteca inversa permite convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien.



El Ministro dijo que quienes estén interesados en el mecanismo “tendrán el derecho a recibir una completa asesoría, una restricción de exigibilidad de la vivienda antes del fallecimiento y un avalúo independiente”.



(Hipoteca inversa será un ingreso de por vida).



La figura consiste en que la vivienda se convierte en un mecanismo de aseguramiento en la vejez y está dirigido para mayores de 65 años, propietarios de vivienda y que quieran tener un ingreso complementario. Pueden utilizar esa figura hipotecando el inmueble a cambio de una renta mensual, dijo el funcionario.



Malagón dijo que hay tres modalidades de hipoteca inversa: la renta vitalicia, que se paga mensualmente hasta que la persona muera. La siguiente es una renta mensual, un valor al mes por un número de años determinado. La tercera consiste en recibir un único valor en un solo pago. En todos los casos hay un avalúo, un estudio actuarial de la expectativa de vida del tomador y la familia permanece en la vivienda hasta el último día de su vida.



(Análisis/ Hipotecas inversas, una alternativa de jubilación).



Freddy Castro, director de la Banca de las Oportunidades, respondió varios interrogantes sobre el tema.



¿En qué consiste la hipoteca inversa?



Hipoteca inversa es la posibilidad que una familia propietaria de una vivienda o más, pueda estructurar con una aseguradora y un banco un instrumento para recibir una renta temporal o vitalicia. Si es temporal puede ser a 5, 10, 15 o más años y luego, cuando el último de los que toman el producto muere, la entidad toma el inmueble. Es un ingreso complementario para la tercera edad que funciona en países como Estados Unidos, España, Francia, México, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Italia, Perú, entre otros.



¿Qué gana el Estado?



Gana en que se garantiza el ingreso, especialmente de familias pobres. Hay que recordar que en Colombia casi el 50 % de adultos mayores son pobres. Uno de cada cuatro recibe una pensión. Es una estrategia para que esas personas que están en condición de vulnerabilidad reciban ingresos.



Pero las herencias correrían peligro



Algunos críticos dicen que acaba la posibilidad de heredarle esos bienes a los hijos, pero también es cierto que muchos hijos no se hacen cargo de los padres y si estos no tienen una pensión o un ingreso sufren. Y es que hay gente en casas caras que no tienen para comer. El esquema es voluntario, de acuerdo con las necesidades de quien lo tome.



¿Esto es solo para ancianos pobres?



No es solo para los que no tienen. Puede ser para pensionados que quieren aumentar ingresos. Incluso, si una persona tiene 10 apartamentos lo puede hacer, pero con eso se queda el banco o la aseguradora.



¿Una persona adinerada podría hacer hipoteca inversa?



Uno podría tener diferentes activos pero ese stock de capital no siempre puede convertirse en un flujo de ingreso futuro, pero la hipoteca inversa lo que puede hacer es darle liquidez a esos instrumentos.



¿Sobre cualquier inmueble se puede hacer la hipoteca inversa?



Cualquier bien inmueble, finca oficina, bodega. Claro, habrá que ver si hay apetito por ese tipo de bienes. El avalúo y el estudio actuarial son para revisarlos bien para saber si se toma o no.



¿Qué pasa si quienes toman la hipoteca inversa mueren prematuramente?



En este caso habría que poner pólizas como lo dijo el presidente Duque y eso se define en el contrato. El ingreso se puede ajustar por inflación. Incluso el bien podría desvalorizarse. Pero todos esos detalles se pueden definir en el contrato.