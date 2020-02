Con diez áreas, Gobierno alista nueva ronda minera permanente

El Gobierno Nacional finiquita los detalles para meter el acelerador a fondo para desarrollar aún más la operación minera del país.



La estrategia consiste en activar las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), un modelo con el que el Ejecutivo busca promocionar la actividad extractiva, y cuyo primer paso lo dará con diez extensos bloques para la exploración y producción de minerales, los cuales promocionará a través de una nueva ronda minera permanente.



(Llegó la hora de la ronda petrolera permanente).

La tarea que viene preparando desde hace varios meses la Agencia Nacional de Minería (ANM) busca poner en vitrina, y con más visibilidad grandes bloques con potencial para la actividad extractiva de minerales.



Portafolio pudo establecer que, a la fecha, tanto los técnicos del Ministerio de Minas y Energía (MME), como los de la ANM y los del Servicio Geológico Colombiano (SGC), están terminando de analizar y definir cuáles son esas diez primeras AEM que se ofertarán en el nueva fórmula de promoción. Una vez estén definidas, la entidad dará a conocer la ubicación, extensión y minerales que se podrán extraer del territorio delimitado.



“Este nuevo modelo equivale a un proceso permanente y flexible que busca incorporar áreas tan pronto estén delimitadas. Todo el proceso se realiza a través del nuevo Sistema de Gestión Minera, AnnA Minería, el cual garantiza la transparencia, eficiencia y accesibilidad a la información”, señaló Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM.



La funcionaria precisó que el interesado puede acceder y estudiar información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) previo a presentación de oferta. “La meta de la ANM es poder tener para 2021, diez bloques delimitados para ofertar en la apertura de la ronda permanente”, reiteró.



(Información geológica definirá el futuro de la Ronda Minera).



Así, a partir de 2020, el país contará con las AEM, un modelo que permita impulsar la producción de minerales, y responder tanto a las políticas públicas como a una visión de largo plazo.



“A través de las AEM, el Gobierno busca ser más competitivo como sector, ejercer más eficientemente su labor como administrador del recurso minero y reactivar el sector de manera moderna y transparente”, subrayó la presidenta de la ANM.



PROCESO DE ASIGNACIÓN



Entre los elementos normativos y de política pública con los que cuenta la citada entidad para realizar este proceso de asignación de AEM están el determinar los minerales estratégicos, y reservar y delimitar las áreas de alto potencial a partir de la información geocientífica provista por el SGC.



Así mismo, realizar un proceso de selección objetiva, definir los términos de referencia para el proceso, y conceder los contratos Especiales de Exploración y Explotación con reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas al Código de Minas. Entre las ventajas del AEM, Habib destacó que es un instrumento para cumplir los objetivos de política de transición energética y cumplimiento de objetivos ambientales; de igual manera para administrar efectiva y eficazmente el recurso minero; y aumentar conocimiento del suelo y subsuelo apalancados por la inversión de los privados.



“Se refleja la realidad del mercado y mejora proceso de negociación con la ANM, y se crean condiciones óptimas para el país gracias a las nuevas contraprestaciones adicionales que se pueden establecer”, explicó la funcionaria.



Con respecto al relacionamiento con las comunidades y el nuevo modelo, Habib señaló que para tal fin se tendrá en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional en Sentencia de Tutela T-766 de 2015, en la que se advirtió que se deberá agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras.



“La Agencia tiene previsto en su cronograma de acciones, la aplicación de su estrategia de relacionamiento con el territorio, que garantiza acciones de coordinación y concurrencia como la firma de acuerdos de concertación con las autoridades locales, audiencias públicas con participación de terceros y procesos de consulta previa, donde se requiera”, subrayó la presidenta de la ANM.



PRIMER FILTRO



Cabe recordar que el país cuenta desde hace dos años con 18 nuevas zonas prospectivas para la exploración y producción de oro, cobre, fosfato y uranio, en un trabajo que realizó el SGC.



Desde entonces, esta entidad, junto con el MME y la ANM vienen organizando la información para su respectiva promoción en el proceso permanente. Sin embargo, hasta la fecha, estas entidades aún no han revelado la localización exacta de estas áreas prospectivas para no crear expectativa, así mismo para evitar que en estas zonas se propague la ilegalidad.



La SGC recibió para estudios geológicos el 2% de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que fueron invertidos en investigaciones geocientíficas para el seguimiento minero en varias zonas del país.



Así, con procedimientos geofísicos, se desarrolló un primer análisis sobre no menos de 100 blancos de exploración. Para darle más precisión a posibles yacimientos de los minerales antes citados, se acudió a la técnica de la geoquímica en donde se hallaron 30 puntos de interés en la zona central del país y otros 20 puntos en la región oriental.



“Esta información es importante para el sector minero ya que además de fortalecer la competitividad del país en esta industria, despeja el panorama para que llegue nueva inversión para ampliar su producción”, indicó Habib.



La funcionaria dijo que con estas nuevas áreas se ayuda a planear mejor el sector para promocionar el potencial geológico de manera más estratégica.



Cabe recordar que los minerales que hacen parte de una lista de once calificados de interés estratégico sobresalen el oro, el cobre el carbón, el platino, el hierro, el coltán, el magnesio, el potasio y las esmeraldas.

​

​Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio