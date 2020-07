Con el 91% de ocupación en UCI, Bogotá no descarta cuarentena total

Luego de que este martes, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos de Bogotá superara el 91%, la alcaldesa Claudia López dijo que no descarta una cuarentena total en caso de que sea necesaria.



Durante una entrevista con City TV, la mandataria dijo estar preocupada ante el aumento de casos y se refirió a la recomendación hecha por 14 agremiaciones médicas, según la cual Bogotá debería regresar a una cuarentena total y estricta por dos semanas.



"Entiendo su preocupación (la de los médicos) y la comparto. De hecho, desde hace ocho días yo fui la primera que dijo que Bogotá y el país deberían prepararse para una cuarentena estricta de dos semanas, pero esa no es la opción del Gobierno Nacional", aseguró la alcaldesa.



Agregó que 'Nunca descartamos la alternativa de la cuarentena general. Siempre es una posibilidad, la tenemos a mano y la seguiremos estudiando con el Gobierno'.

Ocupación de UCI en más del 90 %



Semanas atrás, la administración distrital habló de volver al confinamiento general si el porcentaje de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superaba el 70 %. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, para este 14 de julio la ocupación está en un 91,2%: de las 1.187 camas disponibles para la atención de pacientes con covid-19, 1.083 están siendo utilizadas.



Respecto a esto, López resaltó que, pasando por el pico de la pandemia, ese porcentaje no va a bajar. "Lo que acordamos con el Ministerio de Salud es que todos los días vamos a instalar camas adicionales. La ciudad está en alerta roja en el sistema de UCI, por eso en este momento 2 millones y medio de personas están en cuarentena estricta. Se seguirá haciendo, en principio, por turnos, pero no descartamos ir a cuarentena general".