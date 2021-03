Con reforma fiscal Gobierno busca recaudar 1,5% del PIB

Archivo particular

Este jueves el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que el proyecto de reforma fiscal será presentado ante el Congreso en este periodo legislativo, que inicia el 16 de marzo.



“Nosotros no podemos, una vez salgamos de la pandemia, quedarnos con los brazos cruzados como si no hubiera pasado nada. Tuvimos unos gastos extraordinarios y necesitamos compensar a los inversionistas que nos han prestado esa plata y no podemos continuar con esas diferencia tan grande entre lo que nos ingresa y lo que nos gastamos”, dijo el jefe de la cartera.



En ese sentido, Carrasquilla explicó que las recomendaciones de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, que está trabajando desde agosto del año pasado en revisar el sistema tributario colombiano, presentará sus insumos el 17 de marzo, casi un mes después de lo que se había fijado inicialmente.



“Nuestro sistema tributario está siendo analizado por connotadísimos expertos internacionales. El Gobierno tiene unas ideas que está discutiendo internamente sobre la naturaleza de ese ajuste y les iremos informando cuando ya tengamos esa propuesta lista para empezar a discutir”.



En ese sentido, el compromiso del Ejecutivo es que con esa reforma que llevará ante el Legislativo se logre recaudar 1,5% del PIB para el próximo año, lo que equivale aproximadamente a $15 billones. Ese sería un valor menor a los $20 billones que se habían calculado del hueco fiscal.



EL DÉFICIT



El Minhacienda también presentó el balance del déficit fiscal para 2020 del Gobierno Nacional Central (GNC) y proyecta que será de 7,8% del PIB, menor a la cifra que actualizó el Gobierno a finales del año pasado, cuando dijo que ese déficit podría ser 8,9%.



Según Carrasquilla, esta reducción se explica por una menor ejecución del gasto de los recursos de la pandemia y por unos mayores ingresos tributarios.



Pese a que se presentó ese pequeño cambio en las estimaciones, la cartera de Hacienda estima que el déficit para este año ascendería a 8,6% del PIB. Ese panorama se explica, según el ministerio, por una extensión de los programas de gasto para hacer frente a la pandemia, y un incremento en la inversión pública para impulsar la recuperación de la economía.



En cuanto al recaudo tributario, el Ministro aseguró que espera que crezca 12,8% frente a lo que se logró en 2020, cuando el país tuvo ingresos brutos por $146,2 billones. Eso quiere decir que esperan recibir al menos $161,2 billones en 2021.



Esa mejora en el recaudo se explica por un repunte en los ingresos por renta, IVA e impuestos externos, en línea con la recuperación de la economía y un aumento de las importaciones. En ese proceso, la modernización sería clave.