Con su potencial natural, Colombia busca ser líder en energías limpias

Colombia busca ser líder en la transición energética y en la implementación exitosa de políticas que atraigan más inversiones en energías renovables, aseguró este miércoles el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en el Foro de Davos desarrollado virtualmente.



En un panel sobre la aceleración de la transición hacia energías limpias, Mesa explicó que el país sigue priorizando el hidrógeno verde, la energía eólica marina y el almacenamiento de baterías para avanzar en el fortalecimiento de las políticas de eficiencia energética.



"Nuestro objetivo es seguir trabajando en diferentes convocatorias públicas para incrementar niveles de inversión en el sector, así como crear políticas y posibilitar intervenciones que introduzcan tecnologías como el hidrógeno verde, la geotermia y la energía eólica costa afuera", aseguró el ministro.



APROVECHAR EL POTENCIAL NATURAL



Uno de los atractivos para el capital externo, explicó Mesa, es que los inversores ven en Colombia un país con gran potencial, no solo porque por su posición geográfica tiene una radiación solar 60 % más alta que el promedio del mundo, sino porque además cuenta con un sistema legal, una democracia y una economía estable.



"Cuando pensamos en lo que buscan los inversores primero, obviamente, necesitamos un potencial natural y Colombia lo tiene. Muchos de los ingredientes estaban allí cuando entramos a esta administración en 2018", dijo Mesa.



Parte del éxito de las políticas públicas para acelerar la transición energética es que, según aseguró, el país ha introducido descuentos fiscales y comerciales, con lo que el Gobierno ha podido apostarle a tener plataformas de inversión más competitivas.



El país también se ha enfocado en hacer que el proceso de concesión de licencias ambientales sea mucho más acelerado, gracias a la eliminación de trámites burocráticos, lo que ha sido combinado con otras iniciativas como la reducción de impuestos corporativos.



Esto, según explicó el ministro, permite que Colombia se concentre en una agenda energética más ambiciosa y eficiente para enfrentar desafíos como la pandemia del

coronavirus y fenómenos ambientales como el cambio climático.



Otro de los avances que destacó es que Colombia lanzó la primera convocatoria en América Latina para el almacenamiento de energía con baterías a gran escala, una opción que permite darle más confiabilidad al servicio.



PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES



Sobre las instituciones interesadas en ayudar a acelerar la transición energética e involucradas en el desarrollo de "economías más verdes", el ministro aseguró que Colombia ha estado uniendo fuerzas con en el Banco Mundial y aprovechando los diferentes informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Colombia produce una mínima parte de las emisiones globales, por lo que, según el ministro, "no somos un gran contribuyente, sin embargo, somos uno de los países más afectados por el cambio climático".



En ese sentido, subrayó que es responsabilidad de las instituciones de un país expuesto a fenómenos ambientales contribuir a frenar los efectos negativos de los mismos.



"Pero esto tiene que ser un esfuerzo colectivo a nivel global y si no tenemos todas las instituciones financieras internacionales y las condiciones políticas internacionales impulsando esta fuerza, eso sería imposible de lograr", agregó.



EFE