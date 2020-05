Condiciones para usar el carro en Bogotá, en nueva fase de cuarentena

Bogotá entró este lunes en una nueva fase de la cuarentena, en la que, según los cálculos de la Administración Distrital, están habilitadas cerca de 2,3 millones de personas para salir.



(Nuevas medidas para Bogotá a partir de este lunes).

Sin duda, esta ‘nueva normalidad’, como se ha definido este modelo de desconfinamiento trae varios retos, entre ellos la movilidad de los ciudadanos que deben salir hacia sus sitios de trabajo.



Según los protocolos de bioseguridad, dispuestos en esta nueva fase, la capacidad de TransMilenio no puede sobrepasar el 35 por ciento, razón por la cual se ampliaron los kilómetros de cicloruta en la ciudad y se mantendrá la suspensión del pico y placa con el fin de no colapsar los sistemas de transporte masivo.



Cabe señalar que si bien no aplica el pico y placa, esto no significa que todos los carros puedan salir. Solo podrán movilizarse los vehículos de quienes estén en las 46 excepciones del decreto 636 y que puedan certificarlo.



Además se dispuso un límite de velocidad de máximo 50 kilómetros para vehículos y motos en calzadas mixtas, con cuatro excepciones:



- Carriles de uso exclusivo de transporte público masivo.

- Zonas que tengan un límite de 30 km/hora preestablecido.

- Corredores que tengan un límite de velocidad inferior.

- Calle 26, autopista Norte, carrera 7.ª entre calles 93 y 95, autopista Sur entre la carrera 74G y límites con Soacha, que tendrán un máximo temporal de 60 km/hora.



En cuanto al uso del vehículo particular se pueden transportar dos o tres personas, pero manteniendo un metro de distancia y usando los elementos de bioseguridad como tapabocas. La Alcaldía también busca promover el uso de carro compartido con el fin de descongestionar los sistemas de transporte masivo.



Tenga en cuenta que las motocicletas tampoco tienen pico y placa, siempre y cuando el conductor pueda certificar su condición de estar exceptuado de la medida del aislamiento preventivo obligatorio.



La Secretaría de Movilidad aseguró que pueden llevar acompañante, sin embargo, deben usar tapabocas y cumplir el protocolo de bioseguridad.