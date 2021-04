‘Conductores deberían tener seguridad social y flexibilidad’

El debate sobre la protección social de los conductores de plataformas ha sido una constante en los últimos años. No obstante, según Uber, ofrecer ese tipo de beneficios es el camino al que se dirigen.



(Lea: Uber pagará salario mínimo y dará vacaciones a sus conductores)



Así lo afirmó, en diálogo con Portafolio, Tony West, director jurídico de Uber y uno de sus líderes a nivel global, quien apunta que sus colaboradores no deberían tener que elegir entre flexibilidad y seguridad.



(Lea: Más servicios y nuevas ‘apps’ aumentan la competencia)

Tras un año como 2020, ¿qué tan relevantes fueron empresas como Uber en la pandemia?



La pandemia nos mostró lo importante que es Uber como una forma para que las personas tengan oportunidad de obtener ingresos, además del acceso a la movilidad. En Colombia nos enfocamos en apoyar a aquellos que confiaban en nosotros para trabajar, y donamos 14.000 mercados, ayuda educativa y de salud, acceso a microcréditos y pruebas gratuitas, etc.



¿Cómo les golpeó la pandemia?



Una de las cosas es que el negocio de Uber Eats y de entregas explotó de una manera muy rápida. Además, ahora que estamos viendo que la movilidad regresa, queremos asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para ayudar a la recuperación, y de eso depende que las personas se vacunen, que sea seguro salir y que se retome la normalidad en las vidas de las peronas.



Como parte de nuestro compromiso con Colombia, hoy lanzamos 25.000 arrendamientos (viajes) gratuitos desde y hacia los centros de vacunación, para evitar que el transporte sea una barrera en este proceso.



¿Cuál es su visión de los cambios laborales que han impulsado empresas como Uber?



La pandemia mostró que tener acceso a un trabajo flexible como este es clave, pues mucha gente ha perdido su empleo. Desde que esta comenzó, en Colombia hay 480.000 nuevos usuarios en la plataforma, y eso nos dice que la movilidad tiene una gran demanda. Este tipo de oportunidades laborales flexibles están para quedarse, es parte de la realidad del Siglo XXI.



¿El reto es avanzar hacia la protección social?



La pregunta es cómo nos aseguramos de que ese tipo de trabajo le dé mayor satisfacción a las personas y pueda ofrecer algún grado de protección, al tiempo que se mantiene esa flexibilidad, y creo que podemos avanzar en esa dirección.



En EE. UU. hemos tenido conversaciones sobre las diferentes formas, como la de contratistas independientes, que incluye un paquete de beneficios médicos y otras protecciones, para que los conductores no tengan que elegir entre seguridad y flexibilidad, pues creemos que deberían tener ambos.



En EE. UU. o Reino Unido hemos anunciado que los conductores de la plataforma serán un tipo de trabajadores, en una especie de categoría intermedia, y estamos mirando en otras partes para hacerlo.



¿Piensan replicar ese modelo en Colombia?



Sí, pero dependerá del marco regulatorio, y por esto hemos estado ansiosos en apoyar una legislación moderna, que ayude a dar certeza, estabilidad y tranquilidad a miles de arrendadores (conductores). Esta norma debe ser inclusiva y crear un campo de juego nivelado.



No decimos que no queremos regulación, de hecho, creemos que es buena porque lleva a un marco estable. En California teníamos esa certeza con la figura del contratista independiente, y gracias a eso se tienen los beneficios. Ese fue un gran paso pero no es el final del proceso, hay más que podemos y deberíamos hacer.



¿Cómo va la conversación con Colombia?



Está en curso. Por ejemplo, Reino Unido está priorizando el avance de la economía digital, esto es algo positivo, y una regulación para viajes compartidos debe ser consistente con eso.



Soy optimista, hemos estado en Colombia siete años, a pesar de que tuvimos que retirarnos, pero estamos comprometidos con el país, queremos y nos encanta estar aquí. Por eso, vamos a seguir buscando oportunidades para trabajar con el Gobierno para crear un marco regulatorio que nos permita ofrecer este tipo de oportunidades y beneficios a toda Colombia.



¿Qué otros lanzamientos se pueden esperar?



Se nos seguirá viendo impulsando temas como el delivery y buscando oportunidades y diferentes verticales comerciales. Y seguiremos enfocándonos en ser líderes en equidad de género, clave para nuestra sostenibilidad.



¿Qué han hecho en esta área?



En Colombia, el 60% del liderazgo de la empresa es femenino, y lanzamos Juntas al Volante, que promueve su independencia económica y trata de respaldar su participación en la plataforma con distintas funciones y oportunidades, como la opción de optar por viajes solo de mujeres.



La seguridad de ellas también ha sido una prioridad para la empresa durante los últimos tres años, porque si la plataforma es segura para ellas, lo será para todos.



¿Que influencia ha tenido Uber en el mundo?



Uber tiene una gran escala y un alcance profundo en comunidades y ciudades de todo el mundo, por lo que se puede considerar un barómetro de lo que sucede. Además, ya es parte de la cultura popular, se ve en películas y también se habla de la Uberización, se usa como verbo o al hablar de otras empresas del sector.



Tenemos una marca con una fuerte identidad cultural, lo que crea desafíos y oportunidades, y eso es una gran responsabilidad.



¿Qué rol deben tener las empresas en problemas como el cambio climático?



Tienen un papel que desempeñar cuando se trata de algunos de estos temas clave, que debe basarse en sus valores.



Por hablar de cambio climático, somos un negocio que implica dar a la libertad de moverse, lo que se hará con un vehículo que tendrá impacto. Por eso tenemos la responsabilidad de buscar formas innovadoras de enfrentar eso, y trabajar con los gobiernos y reguladores.



En diferentes geografías estamos empezando a optar por fomentar la electrificación de los vehículos que utilizan y estamos viendo cómo incentivamos más eso.



¿Qué posición ven en el gobierno de Joe Biden frente a la economía digital?



Una de las cosas que me ha alentado es su reconocimiento de que la economía de la innovación es realmente importante y que tenemos que fomentarla, especialmente de cara a la recuperación económica.