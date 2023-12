Confecámaras le respondió al presidente de la CCB y no aceptó descalificaciones

Archivo particular

Confecámaras, que congrega a las cámaras de comercio del país, expresó su rechazó a la descalificación sobre su labor que hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros, al anunciar su desafiliación de ese gremio.



En un comunicado de 10 puntos, Confecámaras señala que "respetamos las decisiones voluntarias de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero no aceptamos que ellas se justifiquen en la descalificación de la gestión de una entidad, cuya filosofía de trabajo se basa principios democráticos, de buen gobierno corporativo y en la búsqueda permanente del interés general".



El gremio confirmó que el pasado 13 de diciembre, la CCB hizo llegar a Confecámaras comunicación en la cual informa su decisión de desafiliarse voluntariamente a la Confederación. Decisión que el 14 de diciembre fue informada a la junta directiva de Confecámaras.



"La junta directiva de Confecámaras, en la que tiene asiento el doctor Ovidio Claros, por distintas circunstancias no ha contado con su presencia en las últimas tres sesiones y ha buscado por diversos medios tener un diálogo franco e informado sobre las acciones que realiza la Confederación en beneficio de la red cameral", señaló.



Igualmente, inidcó que la Confederación ha procurado un trabajo armónico, colaborativo y por un esquema de gobernabilidad que garantiza la participación de todas las afiliadas en los diferentes órganos de dirección

y gobierno.



"En la junta directiva compuesta por 15 miembros, tienen asiento cámaras de comercio de todos los tamaños y regiones, todas ellas con los mismos derechos para deliberar y decidir", al controvertir la queja de Claros en el sentido de que las cámaras pequeñas no han sido bien representadas por Confecámaras.



Para el gremio, su trayectoria le ha permitido acumular un conocimiento importante en diferentes áreas, lo que ha permitido orientar a las Cámaras de Comercio en los temas prioritarios de su gestión. "Así lo ratifica la evaluación anual de la calidad de los servicios prestados por la Confederación, en la cual el 92% de los funcionarios de la Red de Cámaras expresaron estar en un rango de muy satisfechos y satisfechos".

De la misma manera, en la calificación obtenida por parte de los miembros de las juntas de las Cámaras de Comercio, en el más reciente Congreso de Confecámaras, se evidencia una satisfacción general del 95%", dijo.



Argumenta también que rindió su informe anual de gestión, en el cual se destaca que cerca del 90 % de las acciones están orientadas al fortalecimiento de las Cámaras más pequeñas, resultados reconocidos por la junta directiva dado el cumplimiento a cabalidad de los indicadores.



En igual sentido, la junta directiva aprobó por unanimidad el plan de acción 2024 y su respectivo presupuesto.



Al defender su gestión, Confecámaras dijo que sostiene un diálogo fluido y técnico con sus diferentes grupos de interés sobre asuntos cruciales para la Red como el sistema tarifario, las políticas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los diferentes proyectos de ley y la más ambiciosa alianza público-privada, que se materializa en un convenio con el Gobierno Nacional que destina el 30% de los ingresos por renovación a temas como la formalización, las cadenas productivas, las fábricas de productividad y el apoyo a la economía popular.



Insistió en que "la prestación eficiente de los servicios, la identificación de nuevas estrategias e iniciativas, la defensa del Sistema Cameral en su conjunto, la comunicación permanente con sus afiliadas y el trabajo articulado con el sector público, son acciones que hacen parte de la agenda de la Confederación".



