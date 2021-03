Confianza en la vacuna llevaría a la inmunidad de rebaño en Colombia

Datos preliminares de la Encuesta Nacional de Vacunación de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos, la Konrad Adenauer Stiftung y El Tiempo, reveló que el 70% de los entrevistados se vacunaría hoy, es decir, el país alcanzaría la inmunidad de rebaño, dado que el 1% de la población ya recibió el biológico. Sin embargo, el 29% se niega a hacerlo.



(Lea: Colombia recibió otro millón de vacunas de Sinovac y AstraZeneca)

De acuerdo con el estudio, el 69% de las mujeres y 73% de los hombres se vacunaría sin ninguna duda. Aunque el 82% de las personas entre 60 y 79 años y 73% de los mayores de 80 se aplicaría el biológico contra el virus, la población más joven aún se resiste a hacerlo, ya que el porcentaje baja entre los encuestados de 18 a 59 años al 68%.



Al analizar por nivel socioeconómico la posibilidad de vacunarse en este momento, la encuesta encontró que el 33% de las personas de ingresos bajos no lo haría, porcentaje que baja al 26% en ingresos medios y al 18% en altos. Llama la atención que en este momento el mayor número de personas que no quiere recibir el biológico son de posición ideológica de izquierda (37%), caso distinto a quienes son de centro y derecha (27%).



Del 29% de los encuestados que afirmaron que no se vacunarían, el 43% argumentó por desconfianza en la efectividad de las vacunas, el 19% por miedo a efectos secundarios, el 10% no cree en las vacunas, el 7% no la considera necesaria y el 4% prefiere corroborar la efectividad en las primeras etapas. Llama la atención que el 1% no cree en la existencia del virus.



Al indagar por las principales razones, el 51% cree que no ha habido suficiente tiempo para que las vacunas estén probadas, el 35% no cree en ninguna vacuna, el 18% está confundido y no sabe la razón exacta y el 8% porque no puede escoger la vacuna de la farmacéutica de su preferencia.



El estudio además indagó entre los encuestados sobre su comportamiento frente a la Covid-19 en esta Semana Santa, cuando se espera el tercer pico de la pandemia. El 75% respondió que se mantendrá en casa cumpliendo los protocolos de bioseguridad, el 50% piensa reunirse con su familia, el 17% saldrá de viaje, el 16% asistirá a algún evento social y el 14% relajará las medidas de autocuidado.



Para la encuesta se entrevistaron a 1.682 personas mayores de 18 años entre el 4 y el 14 de marzo en zonas urbanas de 13 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Pereira y Manizales, quienes representan un universo de 13 millones de colombianos.