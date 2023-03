Conmovedora despedida de piloto de Viva devolviendo un avión

Tras ocho meses de pedido de ayuda a la autoridad aérea, Viva Air, aerolínea colombiana, cerró hace más de un meses sus operaciones por no contar con liquidez financiera para seguir operando. A raíz de eso, los más de 5.000 empleados directos e indirectos han mostrado su lado más vulnerable por una compañía para la que laboraron por más de 10 años.



Un capitán se despide de la torre de control

La siguiente conversación fueron las últimas palabras que se dieron entre el personal de Torre de control (que se citará como T.C) y un Capitán (que se citará como C) antes de la entrega de una de las aeronaves de Viva al arrendador.



T.C: 575 Comandante, de parte de control y de millones de colombianos que lograron volar con Viva Colombia y cumplieron un sueño con la empresa, agradecimiento total, y de parte de control, un saludo muy especial y recordándolo siempre. Muy buen día.



C: Hombre, me parte el corazón, soltar amarras ha sido muy difícil, el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes por cuidarnos durante tantos años, de verdad no tenemos cómo agradecer todo lo que han hecho por nosotros, los llevaremos siempre en el corazón, mil gracias de verdad por el apoyo.



T.C: Con mucho gusto comandante y Dios lo bendiga feliz día.



C: También para ustedes un abrazo, muchas gracias de verdad por el mensaje, me quebraste la voz. Gracias nuevamente, hasta luego.



Vale recordar que la aerolínea Viva recibió aval para su regreso a los cielos de la mano de Avianca, sin embargo, la aerolínea roja revisa la posibilidad de su integración, ya que considera que Viva ya no tiene el mismo músculo financiero, además, sumado a los condicionamientos de la Aeronáutica Civil, ya no sería una opción tan atractiva para el mercado.



Ahora, el regreso de Viva al mercado aéreo, es una posibilidad nublada por la incertidumbre.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio