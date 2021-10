Conozca a los nominados a los Premios Portafolio 2021

Luego de más de 1.100 inscripciones para la edición 2021 de los Premios Portafolio, fueron seleccionados 570 candidatos, entre empresas y personas, para ser galardonados en 10 categorías que estipula la premiación.



El próximo 25 de noviembre se conocerán los ganadores en una ceremonia que será transmitida a través de Portafolio.co



ESFUERZO EXPORTADOR



Acepalma

Alimentos El Dorado

Andimallas & Andimetales

Buencafé Liofilizado de Colombia

C.I. Técnicas Baltime de Colombia

C.I. Unibán

Cementos Argos

CJT&T Ingeniería de Software

Cortineros Líder

Cybertech de Colombia

Digital Ware

Esenttia

Espumas Medellín

Mabe Colombia

Mambo Studio

Minerva Foods – Red Cárnica

Proflo Latam ZF

Proingra

Promotora de Café Colombia (Juan Valdez)

Sero Colombia Syntofarma Tecnosalud América Vive Café



GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO



AES Colombia

Bavaria

BCW Global

Caja de Compensación Familiar Compensar

Cencosud

Cenit Transporte

y Logística de Hidrocarburos

Chevyplan

Citibank Colombia

Claro Colombia

Universidad Del Rosario

Colombina

Concrecivil

Constructora Bolívar

Coomeva

Coordinar Seguridad

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto

Daimler Colombia Diageo Colombia Dow Colombia Enel-Codensa Enel-Emgesa Esenttia

FedEx Express

Fundación Universitaria del Área Andina

GeoPark

Grupo UMA

IBM Colombia

Indra Colombia

Industrias Haceb

Interconexión Eléctrica E.S.P. (ISA)

Keralty (Sanitas)

LossAd Parthners

Mabe Colombia

Mallplaza Servicios

Mercado Libre Colombia

Movistar Colombia

MSD Colombia

NEORIS de Colombia

Novo Nordisk Colombia

Organización SUMA

Outsourcing BIC

Partners Telecom Colombia (Wom Colombia)

Pfizer Colombia

Procter & Gamble Colombia- (P&G)

Sacyr Concesiones Colombia

Scotiabank Colpatria

Servinformación

Skynet de Colombia (Sky)

Smurfit Kappa

Sociedad de Cirugía Ocular

Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir

Soletanche Bachy Colombia

Sophos Solutions

Teleperformance

Schneider Electric Vecol

XM S.A. E.S.P. Yara Colombia



INNOVACIÓN



Abbott Laboratories de Colombia

ACH Colombia

Activities4kids y Emprender4kids

AES Colombia

Alianza Team

Astrazeneca

Auteco Mobility

Banco Davivienda - Daviplata

Bitpoint

BME Colombia

Bolsa de Valores de Colombia- A2censo

Caja de Compensación Familiar Compensar

Cámara de Comercio de Bogotá Cartagena

International School Cementos Argos

Claro Colombia

Constructora Bolívar

Credibanco

Crehana Education Colombia

Diageo Colombia

Digital Ware

Dow Colombia

Duramos

Ecoins Colombia

Ecopetrol

Bimbau

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Enel - Codensa

Energy Master

Analytics Esenttia

Espumados

Farmalisto Colombia

Fitpal

Fundación Fruto Bendito

Hay Festival

Glasst Innovation

Company

GoTrendier

Greenface

Grupo Familia

Grupo GDT

Guane Enterprises

Helppo Productos Alimenticios

Igloo Lab

Imocom

Increase

Ingeniería Servicios y Desarrollos

Innomed

Innovatech Sciences & Engeniering

Habi.co

Justo Colombia

Keralty - (Sanitas)

Khiron

Kimberly-Clark

Klaxen

La Haus

LicenciArte

Lifehuni

MAB Ingeniería de Valor

Maqam Lab Digital Group

Mercado Libre Colombia

Mi Megafono

Movii

Movistar Colombia

Neoris de Colombia

Nuvu - High Tech Software

Omni

Opain

Pan Valle

Partners Telecom Colombia WOM Colombia

People Media Postobón

Precia

Primax Colombia

Proflo Latam ZF

Prosegur

Punto Estratégico

Ramguz

Red Hospitalaria Méderi

Sabyi

Sistecrédito

StoreON

Symplifica

Travel 2 Live

Tecnosalud América

Tejar de Pescadero

Ternium Colombia

Tigo Colombia

Tributi

Uber

Universidad del Rosario

Pontificia Universidad Javeriana

Vesalius Pharma

Vika Solutions

WeWork Colombia

Xm S.A. E.S.P.



PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



AES Colombia

Alquería

Arcos Dorados Colombia (McDonald's)

Arrocera La Esmeralda

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - Acoplásticos

Asociación de Bananeros de Colombia - Augura

Auteco Mobility

Banco de la República

Bavaria

BSD Consulting

Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio

Caja de Compensación Familiar Compensar

Cauca Verde Ambiental Cementos Argos

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos

Cerrejón

Cerro Matoso

Claro Colombia

Coca-Cola Company Colombia

Colmédica Medicina Prepagada

Colombina

Cooperación Verde

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

Corporación Universitaria del Meta

Digital Ware

Duramos

Eco Maderas Plásticas

Ecobot

Enel-Codensa Enel-Emgesa

Esenttia

Falabella Colombia

Finca Cafetera Doña Juana

Fundación AlasCinco Greenface

Grupo Familia

Grupo GTD

Grupo Nutresa

Holcim Colombia

Hotel Waya Guajira

Ingeniería Servicios y Desarrollos Innovatech Pereira

Intercargo

Interconexión Eléctrica E.S.P. (ISA) Klaxen

Medellín City Services

Metálicas Mundial

Movistar Colombia

Novartis de Colombia

O3 Smartcities

Opain

Partes y Complementos Plásticos - PCP

Pcshek Tecnología y Servicios

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Primax Colombia

Protección

Ramguz

Ricoh

Sanofi

SAP

Scotiabank Colpatria

Ternium

Tigo Colombia

Unilever Colombia

Universidad EAN

Veolia Holding

Vive Vibra Verde

XM S.A. E.S.P.



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



Activities4kids y Emprender4 Kids Aid For Aids Colombia

Alianza Team

Arrocera La Esmeralda

Arte y Creaciones Otaku Astrazeneca

Avon Colombia

Bavaria

Cámara de Comercio de Bogotá

Centro de Sistemas de Antioquia - (Censa)

Challenger

Citibank Colombia

Coca Cola - Company Colombia

Coca Cola - Femsa

Corporación Interactuar

Corporación María Perlaza

Corporación Matamoros

Corporación Mundial de la Mujer Colombia

Dow Colombia

Eco Servir

Ecopetrol

Enel – Emgesa

Enel - Codensa

Enel - Green Power

Esenttia

Fenalco Antioquia

Fundación ALasCinco

Fundación Alpina

Fundación Best Buddies Colombia

Fundación Clown por una Sonrisa

Fundación Colombia Comparte

Fundación Entretejiendo

Fundación Fruto Bendito

Fundación Hilando y Tejiendo Sueños

Fundación Nacional Batuta

Fundación Neme

Fundación Niñas Sin Miedo

Fundación para el Niño Sordo - (ICAL)

Fundación Pcshek Colombia

Fundación San Antonio

Fundación She Is

Fundación Universidad de Antioquia

Fundación Universitaria del Área Andina

Gabrica

Grupo BIOS

Grupo Empresarial en Línea

Hay Festival

HOCOL del Grupo Empresarial

Ecopetrol

Hotel Waya Guajira

Indra Colombia

Indumil-Industria Militar

Inter Rapidísimo

Interconexión Eléctrica E.S.P. (ISA)

Juan Valdez

Keralty

Khiron

Mercado Libre

Microsoft Colombia

Movistar Colombia

Natura Colombia

On Vacation

Pfizer Colombia

Posada La Sebastyana

Primax Colombia

Promotora de Comercio Social

Protección

Redcol Holding

Sacyr

Scotiabank Colpatria

SIDOC

Sinergy Latam Consulting Group

Smurfit Kappa

Soletanche Bachy Colombia

Teleperformance

The Biz Nation

Tigo Colombia

Travel 2 Live

Vesalius Pharma

Vigía Transportes

WeWork Colombia

XM S.A. E.S.P.



SERVICIO AL CLIENTE



Claro Colombia

Cooperativa Coomeva

Corona Industrial

CVG Seguridad Industrial

Enel - Codensa

Enel - Emgesa

Esenttia

Flamingo

House Star

Industrias Haceb

Ingram Micro

Inversiones Villarejo Umaña

LentesPlus

Libros Mr. Fox

Medellín City Services

Movistar Colombia

Outsourcing BIC

P4 Consultores

Partners Telecom Colombia (Wom Colombia)

Samsung Electronics

Colombia Sociedad de Cirugía Ocular

Teleperformance

Tributi

Unidades Tecnológicas de Santander

Vidrios y Cristales Templados



TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Adalid Corp.

Arcos Dorados - (Mc Donald's)

Axiacore

Banco Finandina

Bavaria

Baxalta Colombia

Cadena

Cenit

Colsanitas

Caja de Compensación Familiar Compensar

Constructora Bolívar

Lizarazo & Álvarez Consultores

Coordinar Seguridad

Corona Industrial

Corporación Colombiana de Logística

Cotecmar

Credivalores

Droguerías y Farmacias Cruz Verde

Ecopetrol

Enel - Codensa

Esenttia

Fiduciaria de Occidente

Fitpal

Avon Colombia

Grupo DAABON

Grupo Empresarial en Línea

Hay Festival

HDI Seguros

Henkel Colombiana

IBM Colombia

IMEXHS

Infomedia Service

Instituto Colombiano de Aprendizaje - Incap

Habi.co

Keralty

Klaxen

Medellín City Services

Mercado Libre Colombia

Movistar Colombia

Grupo Nutresa

P4 Consultores

Pfizer

PM Tec Engineering

Politécnico Industrial de Los Andes

Precia

Protección

PWC

Siemens

Superbid Colombia

Symplifica

Tcs Colombia

Trii

Unidades Tecnológicas de Santander

Universidad Tecnológica de Bolívar

Vecol

Virtual Llantas



MEJOR DOCENTE UNIVERSITARIO



Alexander Cotte Poveda

Universidad de Los Andes



Alexandra Granados Jiménez

Universidad Sergio Arboleda



Alfredo López Molinello

Universidad de La Salle



Andrés Felipe Hincapié Rodríguez

Tecnológico de Antioquia



Carlos Andrés Zamudio Delgado

Fundación Universitaria del Área Andina



Claudia Constanza Jiménez Carranza

Universidad Católica de Colombia



Cristhian Guillermo Naranjo Herrera

Universidad Autónoma de Manizales



Daniel Chicaiza Cosme

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Daniel Osorio Barreto

Universidad Autónoma de Manizales



Darling Nathali Gómez Ospina

Universidad de San Buenaventura



Darwin Fauricio Cortés

Cortés Universidad del Rosario



Diego Fernando Manotas Duque

Universidad del Valle



Édgar Ricardo Jiménez Méndez

Universidad Jorge Tadeo Lozano



Edison Jair Duque Oliva

Universidad Nacional de Colombia Bogotá



Fernando Chavarro Miranda

Universidad de La Sabana



Flavio Jácome Liévano

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Francesco Bogliacino

Universidad Nacional de Colombia Bogotá



Francisco José Hernández Morales

Pontificia Universidad Javeriana Cali



Gustavo Adolfo Jiménez Silva

Fundación Universitaria de San Gil



Harold Silva Guerra

Universidad del Norte



Ignacio Gaitán Villegas

Universidad Sergio Arboleda



Iván Leonardo Medina Alvarado

Fundación Universitaria del Área Andina



Jairo Correa Mejía Universidad

Sergio Arboleda



Javier Andrés Mayorga Gordillo

Universidad Autónoma de Occidente



Jorge Andrés Alvarado Valencia

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Jorge Andrés Restrepo Múnera

Universidad del Rosario



Juan Camilo Puentes

Universidad EAFIT



Laura Patiño Saldarriaga

Universidad de Antioquia



Martín Alonso Echeverri

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Mauricio Pérez Salazar

Universidad Externado de Colombia



Nicolás Gómez Osorio

CESA



Nohra Milena López Sánchez

Universidad Católica de Colombia



Óscar Alfonso Espinel Carmona

Universidad del Rosario



Robin Octavio Zuluaga Gallego

Universidad Pontificia Bolivariana



Sandra Arce Guerrero

Universidad Autónoma de Occidente



Tania Mackenzie Torres

Universidad Autónoma de Manizales



Valérie Gauthier Umaña

Universidad del Rosario



MEJOR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO



Alejandro Saa Quintero

Universidad del Rosario



Ana Gabriela Ramírez López

Universidad Nacional de Colombia Medellín



Ana Milena Cardona Fernández

Universidad Tecnológica de Bolívar



Andrés Felipe Martín Salamando

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Angie Pinzón Jaramillo

Universidad de La Salle



Beatriz Camila Valderrama Baca

Fundación Universitaria del Área Andina



Daniel Santiago Cortés Ángulo

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Daniela Salas Betancourt

Universidad Autónoma de Occidente



Diego De Jesús Bermúdez

Corporación Universitaria Americana



Fernando Díaz Cárdenas

Universidad Católica de Colombia



Gabriela Delgado Rebolledo

Universidad EAN



Gabriela Parra Mateus

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Isabella De Ávila Pallares

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Jhan Jhailer Andrade Portela

Universidad Nacional de Colombia



José Betancourt Valencia

Universidad de los Andes



Juan David Ramírez Jiménez

Universidad del Rosario



Juan Felipe Torres Galindo

Universidad ECCI



Juan Pablo Rondón Villada

Universidad Nacional de Colombia Medellín



Juan Sebastián Benavides Navas

Universidad de los Andes



Juan Sebastián Londoño Aparicio

CESA



Julián Andrés Osorio Vergara

Universidad Central



Juliet Alejandra Molano Rizo

Universidad Industrial de Santander



Laura Alejandra Plata Dávila

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Laura Carolina Cucunuba Viracacha

Universidad Militar Nueva Granada



Laura Esperanza Beltrán Cardozo

Fundación Universitaria Los Libertadores



Laura Juliana López Amézquita

Universidad Externado de Colombia



Laura Valentina Castellanos Torres

Universidad de La Sabana



Luis Gabriel Alfonso Flórez

Fundación Universitaria del Área Andina



Manuela Berendt Peña

Universidad Autónoma de Occidente



María Alejandra Prieto Chávarro

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



María Del Mar Gómez

Ortiz Universidad de los Andes



Marien Sofía Rojas Moreno

Universidad del Rosario



Paula Bravo Morales

CESA



Rafael Enrique Cabrera Jiménez

Universidad del Rosario



Rafael López Zuluaga

Universidad Autónoma de Manizales



Ricardo Alejandro Peña Pinzón

Universidad Nacional de Colombia Bogotá



Salomé Medina Rivera

Universidad Autónoma de Occidente



Santiago López Rodríguez

Universidad Externado de Colombia



Santiago Ortiz Ortiz

Universidad del Rosario



Santiago Pardo Pérez

Universidad del Rosario



Santiago Torres Paz

Universidad de los Andes



Sara Montes Gallo

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



Sebastián Camilo Castaño Suárez

Universidad Jorge Tadeo Lozano



Sofía Alejandra Flores Recinos

Universidad Nacional de Colombia Medellín



Valentina Chica Dueñas

CESA



Valeria Cedeño Fierro

Universidad Nacional de Colombia Palmira



William Andrés Peña López

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá



MEJOR LÍDER EMPRESARIAL



Alejandro Arbeláez Jaramillo

Beat



Alejandro Cheyne García

Universidad Del Rosario



Alfonso María Ucrós Cuellar

Clínica de Cirugía Ocular



Alfredo Restrepo Lozano

Joyería Intercontinental



Álvaro Peláez Arango

Cusezar



Ana Margarita Albir Sarmiento

Adl Digital Lab



Andrés Albán Holguín

Puntored



Andrés Bernal Gutiérrez

Teleperformance



Andrés Gómez Salazar

Grupo Familia



Andrés Mitsuo Fuse Pimienta

Autogermana



Brynne McNulty Rojas

Habi.co



Camila Escobar Corredor

Procafecol



Carlos Arturo Calle Baena

Arturo Calle



Carlos Felipe Rojas Toro

Garantías Comunitarias



Carlos Leal Valderrama

Idecol



Carlos Londoño

On Vacation



Cassio Simoes

Tetra Pak



Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres

Cerrejón



Claudio Siedmann

Daimler



David Ortíz Díaz

Siigo



Édgar Mauricio Rubiano Herreño

Imed Orphan



Eduardo Berrizbeitia

FedEx Express



Esteban Villa Lara

Control T Recursos Confiables Colombia



Félix Antelo

VIVA



Fernando Ayala Ferraro

Indra Colombia



Germán Arango Bonnet

IMEXHS



Héctor Augusto Corredor Polanco

Inchcape - Mercedes Benz Colombia



Héctor Manosalva Rojas

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos



Henry Bradford Sicard

CESA



Hernán Polania Ortíz

Horusseguridad



Jaime Alberto Upegui Cuartas

Scotiabank Colpatria



Jaime Ramírez

Mercado Libre



Jairo Alberto Corrales Castro

Pei Asset Management



Joaquín Losada Fina

Fanalca



Jorge Quintero Pimentel

Frigorífico COLBEEF



José Leonardo Valencia Molano

Fundación Universitaria del Área Andina



Juan Gabriel Cendales

Fundación Cardioinfantil



Juan Pablo Córdoba Garcés

Bolsa de Valores de Colombia



Juan Ricardo Ortega López

Grupo de Energía de Bogotá



Karen Scarpetta

WeWork



Lucio Rubio Díaz

Enel Colombia



Luis Alberto Botero Botero

Alianza Team



Luis Aurelio Díaz Jiménez

Grupo Empresarial Oikos



Luis Carlos Arango Vélez

Caja de Compensación Familiar Colsubsidio



Luis David Hernández Mendoza

Astellas Farma Colombia



Luis Fernando Múnera Díez

Fundación Universidad de Antioquia



Luis Javier Arango Berrío

PCP Partes y Complementos Plásticos



Luz María Correa Vargas

Construcciones El Cóndor



Luz Stella La Rotta García

Corpecol



Manuel Julián Dávila Abondano

Daabon Group



Marcela Torres Córdoba

Uber



Marcelo Cataldo Franco

Tigo



Marco Maccarelli

Holcim Colombia



María Clara Rangel Galvis

Universidad Del Bosque



María del Mar Palau Madriñán

Bankamoda



María del Pilar Amorocho Gutiérrez

Sándwich Qbano



María Nohemí Arboleda Arango

XM S.A. E.S.P.



Martha Patricia Gómez

Subastas y Comercio



Martín Monzón

Fincaraiz.com.co



Miguel Eugene

Hotel Hilton Bogotá



Patricio Espinosa

IBM Colombia



Paulo Emilio Rivas Ortíz

Contactar Colombia



Raúl Santiago Botero Jaramillo

Finsocial



Roberto Moreno Mejía

Amarilo



Salua García Fakih

Symplifica



Sandra Gómez Arias

Findeter



Saulo Spaolanse

Schneider Electric



Sergio Andrés González Guzmán

ETB



Sergio Rodríguez Azuero

CMS Rodríguez-Azuero



William Aristizábal Fernández

Clínica Medical