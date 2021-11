Consejos para enfrentar el incremento de la inflación

La inflación es un aumento general en el nivel de precios de los bienes y servicios que se ofrecen en una economía durante un periodo de tiempo.



(Lea: Tres formas de ahorrar para un mejor futuro de las finanzas personales)



El Banco de la República, en su última reunión del 30 de septiembre, subió la tasa de intervención que se encontraba en el 1.75% a 2%, esto para frenar el incremento inflacionario que muestra la economía colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se obtuvo un incremento del 0,38% lo que genera un acumulado año corrido del 4,33%.



(Lea: Las cuentas de ahorro que no podrán ser embargadas)

Ante el escenario que presenta la economía colombiana, el docente y magister en finanzas Andrés Felipe Jiménez Cortes de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones para enfrentar el incremento inflacionario que se avecina:



Priorice los gastos necesarios. Tenga en cuenta que es importante elaborar un presupuesto familiar donde se evidencien los ingresos y egresos que se piensan tener; con el fin de controlar las finanzas familiares.



Realice compras de cartera. Las entidades financieras en su afán de captar nuevos clientes ofrecen la figura de ‘Compra de Cartera’, lo anterior es beneficioso para las deudas existentes donde el objetivo es bajar las tasas de interés. Por ello, se recomienda hacerlo pronto, ya que, con la subida de tasa del Banco de la República, las tasas de los bancos van a incrementar.



Revise necesidades futuras. Ya se acerca diciembre, época de regalos y muchos gastos, para no verse tan afectado por el impacto inflacionario, se recomienda realizar las compras ya mismo anticipándose a los futuros incrementos.



Incremente los ingresos. Una alternativa para mitigar el impacto de la inflación es buscar nuevas fuentes de ingresos; estos nuevos ingresos van a estar encaminados a contrarrestar el efecto generado.



Haga partícipes a todos los integrantes de la familia. En muchas ocasiones las intenciones pueden ser buenas, pero si estas no son comentadas o no se tiene en cuenta la opinión de los miembros de la familia, al momento de aplicar el plan presupuestal familiar, se pueden generar ‘gastos no previstos’, generando que no se cumpla con lo pactado.



Evite el crédito. Realizar nuevas compras es asumir el incremento de tasas de interés, por ello, la recomendación es abstenerse de financiar comprar que no generen retorno.

Evite el “gasto hormiga”. Al hablar de gasto hormiga, hacemos referencia a esos gastos diarios que no se encuentran dentro del presupuesto. Para evitar estos gastos, limítese a solo usar el dinero en transporte y alimentación.



Aproveche los descuentos. Realice un sondeo de los diferentes lugares a donde acostumbra a realizar sus compras, esto la dará una clara idea de los precios que se manejan de un producto para así aprovechar el más bajo.