Consejos para realizar compras seguras en tiempos de pandemia

De acuerdo con el informe del primer trimestre realizado por el Tanque de Análisis y Creatividad de las Tic, se ha registrado un incremento del 37% de ataques cibernéticos en Colombia. Tendencia que está en sintonía con el crecimiento del comercio electrónico producto de la pandemia.



Por esta razón, Iván Arenas, desarrollador de negocios de Gamma Ingenieros, compañía de ciberseguridad, brinda las siguientes recomendaciones a la hora de realizar compras online, haciendo uso responsable de herramientas financieras como las tarjetas de crédito y débito y las aplicaciones móviles de manera segura.



1. Portales conocidos. La dirección del sitio en el que compre debe estar escrito de manera correcta, por ejemplo, www.compras.com y no www.comprias.com. Además, esta dirección siempre debe empezar con https:// y debe tener en el lado izquierdo un candado cerrado. Esto significa que la comunicación está cifrada; es decir, que todos los datos son transmitidos de manera que sean comprendidos únicamente por el usuario y la tienda en línea. Asegúrese de ingresar a sitios web seguros.



2. Datos personales. Al momento de realizar una compra en línea le recomendamos validar si los datos que le solicitan en los portales transaccionales son realmente necesarios para efectuar la compra. Verifique también que dicho portal utiliza plataformas de pago seguras como PSE, PayPal o PayU.



3. Redes y contraseñas seguras. Si está fuera de su casa u oficina evite utilizar conexiones y/o dispositivos públicos, absténganse de hacer compras en línea. De hacerlo, correrá un alto riesgo que cibercriminales intercepten sus datos y capturen contraseñas e información personal o financiera.



Además es importante que utilice contraseñas fuertes en sus portales de compra. Por lo general, las tiendas en línea requieren de usuario y contraseña para acceder a sus servicios; por tal motivo es importante utilizar claves que mezclan letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, como asteriscos, arrobas, entre otros. Es recomendable que estas contraseñas sean diferentes a las que habitualmente utiliza en sus correos electrónicos o redes sociales.



4. Actualizaciones. Antes de realizar cualquier compra, revise que su equipo tiene las últimas actualizaciones instaladas, incluso del antivirus. Tenga en cuenta que las compras online solicitan información importante y/o descargas de archivos; si se ingresa a una página equivocada, puede infectar o dañar su equipo y sus datos guardados.



5. Tarjetas de crédito / débito. Si realiza compras online, es recomendable revisar frecuentemente los movimientos y extractos de sus tarjetas de crédito / débito, con el fin de evitar posibles fraudes o robos de identidad. Si descubre algún movimiento extraño en su cuenta bancaria, comuníquelo inmediatamente al banco.



6. Garantía incluida. Compre en portales que le den garantías al momento de adquirir un producto o servicio. Verifique que el vendedor le ofrece la posibilidad de hacer seguimiento a sus compras y que manejen políticas de garantía para que quede satisfecho con los productos y/o servicios adquiridos.



7. Compra segura. ¿Está seguro de lo que va a comprar? Suena un poco obvio, pero realmente es importante averiguar bien sobre el producto o servicio que va a adquirir. Es posible que la descripción o las fotos que haya visto en otros lugares no correspondan a la realidad; ante cualquier duda, pregunte al vendedor directamente o busque información en otras páginas de compradores del mismo producto/servicio para estar completamente seguro.



8. No confiar en mensajes no solicitados. Suena un poco raro pero en estos tiempos los cibercriminales aprovechan los nombres de grandes almacenes para estafar y engañar a su víctimas, debemos desconfiar de toda información que nos llega por medio de correo o mensajes de texto con contenido que despierte nuestro interés, por ejemplo, promociones o regalos no solicitados, pueden ser usados como distractores para llevar a cabo su objetivo malicioso como suplantar su identidad o robar información confidencial. Siempre es recomendable validar en los sitios web oficiales de la compañía o realizando una llamada a las líneas de atención que brindan la empresas para preguntar por la veracidad de la información recibida.



Tenga en cuenta que siempre es importante estar bien informado en sus procesos de compra, usted está brindando información confidencial y vulnerable que lo puede poner en riesgo por cualquier mal procedimiento sin ni siquiera darse cuenta.